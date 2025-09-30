Oblakov Atletico tudi Nemcem napolnil mrežo

Drugo kolo nove sezone je botrovalo novim vznemirljivim predstavam, posebej napeto je bilo v Istanbulu, kjer se je domači Galatasaray ob ognjevitem občinstvu imenitno postavil po robu angleškemu prvaku iz Liverpoola ter ga ugnal z 1:0.

Real je po zadnjem polomu v domačem mestnem derbiju z Atleticom (2:5) stresel jezo na gostovanju v Kazahstanu, kjer je trikrat v polno zadel Kylian Mbappe. Prav Altetico pa je bil vnovič učinkovit, tokrat je odpihnil goste iz Frankfurta. Gladko zmago je dosegel tudi Bayern na Cipru, kajpak na krilih svojega prvega strelca, angleškega reprezentančnega kapetana Harryja Kanea.

Torkov spored v ligi prvakov

Atalanta – Brugge 2:1 (Samardžić 75/11m, Pašalić 87..; Tzolis 38.)

Kairat – Real Madrid 0:5 (Mbappe 25./11m, 52., 73., Camavinga 83., Diaz 93.)

Kylian Mbappe je Kazahstancem zabil tri gole. FOTO: Vjačeslav Oseledko/AFP

Inter – Slavia 3:0 (Martinez 30., Dumfries 34., Martinez 65.)

Chelsea – Benfica 1:0 (Rios 18. ag)

Atletico Madrid – Eintracht 5:1 (Raspadori 4., Le Normand 33., Griezmann 45.+1, Alvarez 82/11m; Burkardt 57.)

Bodø/Glimt – Tottenham 2:2 (Hauge 53., 66. Bentancur 55., van de Ven 68.)

Galatasaray – Liverpool 1:0 (Osimhen 16/11m)

Marseille – Ajax 4:0 (Paixao 6., 12., Greenwood 26., Aubameyang 54.)

Pafos – Bayern 1:5 (Oršić 45.; Kane 15., 34., Guerreiro 20., Jackson 31., Olise 69.)