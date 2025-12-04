Oblakov šef začuden glede Raphinhe

Septembra je napadalec Paris Saint-Germaina Ousmane Dembele osvojil zlato žogo za najboljšega igralca sezone, a Diego Simeone, trener madridskega Atletica, bi nagrado podelil napadalcu Barcelone – Raphinhi. Brazilec ga je navdušil na zadnjem srečanju obeh klubov.

V torek je Barcelona s 3:1 premagala Madridčane, ki so povedli v 19. minuti z zadetkom Alexa Baene. Blaugrana se je hitro odzvala, Raphinha je namreč izenačil nekaj minut kasneje. V drugem polčasu sta za Katalonce zadela še Dani Olmo in Ferran Torres.

Po dvoboju je Simeone pohvalil 28-letnega Brazilca in strelca prvega zadetka. »Raphinha je neverjeten igralec. Lahko igra povsod. Kot krilni igralec, vezist, napadalec ali celo kot bočni branilec,« je povedal trener Atletica, za katerega nastopa tudi slovenski vratar Jan Oblak. »Ne vem, kako ni osvojil zlate žoge.«

Raphinha se je uvrstil na peto mesto v razvrstitvi za zlato žogo. V sezoni 2024/25 je zabil 34 zadetkov in 26 podaj.