Oblakov trener novi rekorder

Madrid - Argentinec na klopi Atletica, Diego Simeone, se je na sobotni večer ob uspehu svoje ekipe z 2:1 proti Deportivo Alavesu podpisal že pod 195. ligaško zmago kluba iz Madrida, s čimer je podrl klubski rekord in prehitel Luisa Aragonesa.



Aragones, ki je umrl leta 2014, je Atletico vodil na 407 ligaških tekmah z nekaj premori med letoma 1975 in 2003. S svojimi igralci je zabeležil 194 zmag. Petdesetletni Simeone, ki je na klopi Atletica od januarja 2012, pa je dobil 195 od 320 tekem španske lige. Poleg tega je najuspešnejši trener 117 let starega kluba zabeležil še 75 remijev in 50 porazov. V zadnjem desetletju je le njemu uspelo prekiniti prevlado Reala iz Madrida in Barcelone.



Simeone se je v osmih letih podpisal pod sedem lovorik – špansko prvenstvo (2014), kraljevi pokal (2013), španski superpokal (2014), evropsko ligo in evropski superpokal (2012, 2018) – Aragones je osvojil eno manj.