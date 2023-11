Oblakova četa izjemno učinkovita, zadovoljna tudi Šeško in Kampl

Nogometaši Atletica iz Madrida, katerega barve nosi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, so v četrtem kolu lige prvakov doma visoko ugnali Celtic s 6:0. Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla je v Beogradu slavil zmago proti Crveni zvezdi z 2:1.

Atletico ima zdaj po štirih tekmah dve zmagi in osem točk ter je na vrhu skupine E. Po današnji zmagi z 1:0 nad Feyenoordom je na drugem mestu Lazio s točko manj, medtem ko je nizozemska zasedba pri šestih. Za Madridčane sta po dva gola dosegla Antoine Griezmann (6., 60.) in Alvaro Morata (45., 76.), po en gol pa sta prispevala še Samuel Lino in Saul Niguez. Celtic je sicer od 23. minute naprej igral z igralcem manj. Za Lazio je edini gol v sodnikovem dodatku prvega polčasa dosegel Ciro Immobile.

V skupini F je najprej Borussia na domači zelenici v Dortmundu premagala Newcastle z 2:0. Za nemško zasedbo je v 26. minuti zadel Niclas Füllkrug, tri točke domači ekipi pa je po lepo izpeljanem protinapadu v 79. minuti zagotovil Julian Brandt. Po zmagi Milana nad Paris Saint-Germainom z 2:1 je Borussia zdaj vodilna ekipa te skupine s sedmimi točkami. PSG jih ima šest, Milan je pri petih in Newcastle pri štirih.

Jan Oblak (levo) in Antoine Griezmann sta po gladki zmagi pozdravila navijače Atletica. FOTO: Juan Medina/Reuters

Tekma na San Siru je postregla z zelo živahno igro in številnimi priložnostmi na eni in drugi strani. Za vodstvo PSG je v 9. minuti zadel Milan Škriniar, ki se je znašel povsem sam pred golom Milana, potem ko je žogo po kotu z glavo preusmeril Marquinhos. Tri minute zatem je Rafael Leao po strelu Olivierja Girouda in obrambi Gianluigija Donnarumme z akrobatskim strelom poravnal izid na 1:1. Po petih minutah nadaljevanja je tri točke Italijanom zagotovil Giroud.

Šeško zadel vratnico

Šeško je začel tekmo v Beogradu v udarni enajsterici Leipziga in je igral do 70. minute. V 52. je po protinapadu in strelu od daleč zadel vratnico, Kampl pa je v igro vstopil v 84. minuti. Za rdeče bike sta zadela Xavi Simons v 8. in Lois Openda v 77. minuti, v 81. pa je avtogol dosegel Benjamin Henrichs. V tej skupini je branilec naslova Manchester City premagal Young Boys in po štirih tekmah ostaja neporažen, od Leipziga ima tri točke več, oba sta si že zagotovila nastop v izločilnih bojih. Za City je bil dvakrat natančen Erling Haaland (23./11-m, 51.), enkrat pa Phil Foden (46).

Barcelona je na Volksparkstadionu v nemškem Hamburgu doživela prvi poraz proti Šahtarju. Edini gol na dvoboju je pet minut pred koncem prvega dela dosegel Danilo Sikan, ki je Ukrajincem priboril drugo zmago v letošnji ligi prvakov. Barcelona ostaja pri treh zmagah in devetih točkah na vrhu skupine H. A devet točk ima tudi Porto, ki je tokrat ugnal Antwerpen z 2:0.