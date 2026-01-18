  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Oblakovi ujeli rumeno podmornico

    Nogometaši Atletica so na domačem igrišču tesno, a brez težav ugnali Alaves ter se na 3. mestu izenačili z Villarealom.
    Jan Oblak se je s soigralci veselil treh točk. Foto John Thys/AFP
    Galerija
    Jan Oblak se je s soigralci veselil treh točk. Foto John Thys/AFP
    STA, Š. R.
    18. 1. 2026 | 18:54
    A+A-

    Nogometaši madridskega Atletica so v tekmi 20. kola španske lige premagali Alaves z 1:0. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak in soigralci so tako po točkah (41) ujeli Villarreal na 3. mestu, ki pa ima tekmo manj.

    Atletico je imel v obračunu z ekipo z dna lestvice status favorita, a je kljub terenski premoči dosegel le en zadetek. Nazadnje pa je bil tudi edini gol na tekmi Alexandra Sørlotha z glavo v 48. minuti dovolj za nove tri točke. Uspeh bi lahko že pred koncem potrdil Alex Baena, a je v 70. minuti zadel le okvir gola. Gostje so nekoliko bolj pritisnili šele ob koncu, a prave nevarnosti za Oblaka ni bilo, Alaves pa je tudi tokrat ostal brez točke na gostovanjih, ki jo lovi že od septembra.

    Atletico je tako dobro izkoristil spodrsljaj rumene podmornice, ki je v soboto zvečer potonila na gostovanju pri Betisu z 0:2; za zeleno-bele sta zadela Aitor Rubial in Pablo Fornals, gostje so tekmo končali le z desetimi po rdečem kartonu Santija Comesane v 76. minuti.

    Velikega Atleticovega mestnega tekmeca Real so po senzacionalnem porazu sredi tedna v španskem pokalu proti drugoligašu Albaceteju njegovi navijači kljub zmagi z Levantejem (2:0) izžvižgali, uprizorili pa so tudi »panolado«, kot Španci imenujejo mahanje z robčki za izražanje nezadovoljstva nad igro ali rezultati.

     

       

     

          Lestvico zagotavlja Sofascore

       

     

    špansko prvenstvoJan OblakAtletico MadridReal Madrid

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Popuščanje Trumpu se ni obneslo

    Samo če bo EU postala strateško avtonomna, se bo lahko rešila iz vse bolj neprijetnega ameriškega primeža.
    Peter Žerjavič 18. 1. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Biatlon

    Vodičarjev šopek za zmagovalko iz Slovenije

    Na današnjo nedeljo mineva 30 let od prve slovenske zmage v biatlonskem svetovnem pokalu, ko je na Slovaškem zablestela Andreja Grašič.
    Siniša Uroševič 18. 1. 2026 | 19:10
    Preberite več
