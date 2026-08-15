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Nogomet

Oblakovo življenje bo lažje, obramba Atletica dobila veliko okrepitev

Madridski Atletico se je dogovoril s Tottenhamom za nakup kapetana Cristiana Romera, ki bo okrepil obrambo žimničarjev.
Tottenham se je ambiciozno lotil prenove moštva, v njihovih načrtih očitno ni bilo prostora za 28-letnega Romera. Foto Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Tottenham se je ambiciozno lotil prenove moštva, v njihovih načrtih očitno ni bilo prostora za 28-letnega Romera. Foto Dylan Martinez/Reuters
N. Gr.
15. 8. 2026 | 10:05
15. 8. 2026 | 10:06
1:26
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Atletico Madrid je dobil veliko okrepitev v obrambi. Argentinski reprezentant Cristian Romero je zapustil Tottenham in kariero nadaljuje v španski prestolnici, kjer bo zaostril konkurenco v obrambni vrsti moštva Diega Simeoneja.

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Romero je bil v zadnjih sezonah eden ključnih nogometašev Tottenhama, slovi pa po agresivnem načinu branjenja, hitrosti in nepopustljivosti v dvobojih. V London je najprej prišel iz Atalante, nato pa postal tudi eden od vodij moštva.

Osemindvajsetletni branilec ima ogromno izkušenj tudi na reprezentančni ravni. Z Argentino je osvojil svetovno prvenstvo leta 2022 in dvakrat Copo Americo ter bil pomemben člen obrambe selektorja Lionela Scalonija.

Za Atletico je prihod Romera pomemben del prenove moštva. Njegov način igre se na papirju zelo dobro ujema s Simeonejevim slogom, Argentinec pa bo po več letih v premier league prvič zaigral v španskem prvenstvu.

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Atletico MadridTottenham HotspurCristian RomeroJan Oblakprestopni rok

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