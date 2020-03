Oblaku in Šporarju že letos grozi nastop v istem tekmovanju

Oblak del najbolje ocenjene peterice

Pozdrav slovanskih vratarjev: Čeh Tomaš Vaclik (v rumenem) je branil vrata Seville, Slovenec Jan Oblak vrata madridskega Atletica. Razšla sta se s prijateljskim izidom 2:2. FOTO: Reuters



Rožmanova Rijeka prvič v tej sezoni na 2. mestu

Amiensov trener Luka Elsner je bil opazno dobre volje po osvojeni točki v Marseillu. FOTO: AFP



Prva letošnja zmaga Mevlje v Rusiji

Konec tedna sta opozorila nase tudi Andraž Šporar in Jan Oblak.

Reški trener Simon Rožman je v jadranskem derbiju zmlel Hajduk.

Luka Elsner je preživel gostovanje v Marseillu, zdaj meri na zmage.

insodita med glavne adute slovenske nogometne reprezentance – vsak na »svoji« strani igrišča. Ženski praznik je konec tedna močneje osrečil 26-letnega napadalca kot leto dni starejšega vratarja. Šporar je z drugim ligaškim golom v majici Sportinga prinesel zmago lizbonskemu klubu.se je dolgo mučil s skromnim, čeprav so ostali gostje že v 20. minuti brez dveh izključenih nogometašev. Šporar je razbremenil navijače šele v 62. minuti, ko je zabil lep gol z glavo po predložku z leve strani. Pet minut pozneje je postavil piko na inekdanji soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu. Sporting v tej sezoni ne more višje kot do tretjega mesta, saj je preveč zaostal za Benfico in Portom, kar je tudi privedlo do menjave Šporarjevega trenerja. Zeleno-beli bodo najverjetneje igrali v evropski ligi 2020/21.Če bi bilo danes konec španskega prvenstva, bi igral v evropski ligi tudi Atletico Madrid, čigar barve brani Jan Oblak. Derbija konca tedna v primeri division je zaznamovala videotehnologija (VAR). Atletico in Sevilla sta se razšla z izidom 2:2, pri čemer je bil med najbolje ocenjenimi prav Oblak: po dve zvezdici je prejela peterica Oblak,in. »Še en zamujen vlak za ligo prvakov,« je v časniku As naslovila poročilo tekme med Atleticom in Sevillo novinarka»Vse« se je zgodilo že v prvem polčasu, rezultat pa se je gibal od 0:1, 1:1, 2:1 do končnih 2:2 z bele točke za goste.Trenerjainsta polemizirala predvsem o VAR, ki je odločil tudi derbi med Barcelono in Realom Sociedadom (1:0). Edini gol je v 81. minuti zabilz enajstmetrovke, ki jo je sodnik dosodil po signalu videosodnika in ogledu počasnega posnetka akcije, v kateri so gostje igrali z roko.»Pod črto je bil glavni dejavnik za razplet tekme prav VAR. Nisem navdušen nad njim, toda nikogar ni oškodoval,« je ocenil Atleticov trener, podobno je komentiral razplet tekme v Barceloni katalonski trener: »Vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma, saj je Sociedad odlična ekipa, ki je nanizala šest zmag. Ustvarili smo si dovolj priložnosti, toda zmagali smo s pomočjo VAR.«Lestvica lige? Barcelona in Real v tej sezoni igrata v svojem svetu, večja gneča in izenačenost pa vladata na položajih 3, 4, 5, 6 in 7. Na mestih, ki še prinašata ligo prvakov, kotirata Sevilla (47 točk) in Getafe (46), sledijo Atletico 45, Real Sociedad (-1) 43 in Valencia 42. Obeta se zanimiv zadnji del španskega prvenstva.Izpostaviti velja uspešen konec tedna dveh slovenskih trenerjev na tujem. Rijeka je zasluženo premagala Hajduk z 2:0 in se prvič v tej sezoni zavihtela na drugo mesto, kar bi ji prineslo kvalifikacije za ligo prvakov. »Vse smo naredili, kot je bilo treba. Nismo jim pustili blizu naših vrat, pri tem smo si priložnosti ustvarjali tudi sami,« je ocenil trener Rečanovje osvojil točko na gostovanju v Marseillu, čeprav je Amiens še v 83. minuti zaostajal z 0:2, odločilni gol pa je zabil v 95. minuti. »To je pomemben remi za našo samozavest in dokaz nepopustljivosti ter dobrega značaja ekipe. Zdaj moramo začeti zmagovati na svojem štadionu,« je napovedal Elsner, ki ne sme zamuditi že prvih priložnosti: Amiens bo v soboto gostil Angers, teden dni pozneje bo gostoval pri neposrednem tekmecu v boju za obstanek Dijonu.Prvo zmago v drugem delu ruske sezone je vknjižil Soči, z 2:0 je padel Ural.je igral na položaju srednjega branilca v sistemu 3-4-2-1. Soči leži na zadnjem mestu dve točki za predzadnjim Kazanom in Groznim, na vrhu je njegov nekdanji klub Zenit.