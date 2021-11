Oblaku je gol zabil nekdanji dostavljavec hladilnikov

Prekrasen gol z glavo Juniorja Messiasa je v zaključku tekme lige prvakov prinesel zmago Milanu nad Atleticom Jana Oblaka, to pa je bil največji trenutek kariere za 30-letnega Brazilca, ki se je nekoč preživljal z dostavljanjem hladilnikov. Tokrat je zaledenel kri v žilah privržencev Atletica, čigar ljubljenci se bodo morali v boju za osmino finala reševati v zadnjem kolu proti Portu.

Messias se je v poletnem prestopnem roku k Milanu preselil iz Crotoneja, to je bil njegov prvi strel v rdeče-črnem dresu na tretji tekmi, sploh prvič je igral v ligi prvakov.

»Gol posvečam družini in prijateljem v Braziliji, še posebej pa tistim, ki so verjeli vame in me pripeljali v Milan. Prehodil sem drugačno pot kot ostali,« je po tekmi za Amazon Prime dejal Messias. Milančani imajo po petih tekmah štiri točke, toliko kot Atletico, pred njima sta Porto (5) in Liverpool (15).

Od pete lige do serie A in lige prvakov

Messias se je v Italijo iz Brazilije preselil leta 2011, na Apeninskem polotoku pa je sprva igral na amaterski ravni in se preživljal z dostavljanjem hladilnikov. Leta 2015 se je pridružil petoligašu Casaleju, nato pa napredoval v četrto, tretjo in drugo ligo ter z 29 leti šele v minuli sezoni debitiral v serie A.

»To je najpomembnejša stvar, ki se mi je zgodila do sedaj. A skromnost mora ostati konstanta. Ne moreš se vznemirjati zaradi kritik ali preveč veseliti komplimentov. Moraš poiskati pravo ravnovesje,« je še povedal Messias, Milanov mesija v Madridu.

Kot član Crotoneja se je pred dobrim letom ponosno fotografiral z rojakom Dido, dolgoletnim članom Milana, zdaj za rdeče-črne v ligi prvakov blesti tudi sam: