Obnaša se kot majhen otrok

V Nemčiji ob visoki Bayernovi zmagi v Dortmundu s 4:0 (Kane 3, Upamecano) močno odmeva analiza trenerja zmagovitega moštva Thomasa Tuchla, ki jo je imel takoj po tekmi v pogovoru za TV postajo Sky, ki v nemškem govornem prostoru ohranja ekskluzivno pravico neposrednih prenosov tekem bundeslige.

Namesto da bi užival v zares imenitni predstavi svojega moštva, se je spustil v besedni dvoboj z legendarnim reprezentantom, leta 1990 osvajalcem zlate žoge, Lotharjem Matthäusom. Večkrat je slednjemu očital napačne ocene, obenem pa tudi omenil še enega znanega analitika Didija Hamanna, prav tako nekoč odličnega nemškega nogometaša in član izbrane vrste.

Harry Kane je bil osrednji junak derbija. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Omenjena upokojena asa sta pred dnevi kritično spregovorila o nepričakovanem Bayernovem pokalnem polomu pri tretjeligašu iz Saarbrückna, Tuchel ob teh besedah ni mogel skriti užaljenosti in je tako predčasno zapustil prostor za intervjuje na štadionu v Dortmundu. Tako še danes številni nogometni zanesenjaki po vsej Nemčiji bolj kot o tekmi in novem vzponu vodilnega nemškega kluba razpredajo o njegovem strategu in ga označujejo kot majhnega otroka, pri katerem mora biti vse po njegovem ...