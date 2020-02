Ljubljana - Sodišče v južnokorejskem Inčeonu je odločilo, da mora lokalna agencija The Festa, ki je lanskega julija organizirala prijateljsko nogometno tekmo med Juventusom in zvezdniki korejske lige, navijačem zaradi neigranja Cristiana Ronalda povrniti stroške.



Agencija je tekmo v Seulu oglaševala z Ronaldom, da bo moral po pogodbi odigrati vsaj 45 minut, in vstopnice – cene so se gibale od 23 do 305 evrov – so pošle v manj kot treh minutah.



A nato Portugalec kljub številnim glasnim pozivom navijačev na razprodanem stadionu, ki sprejme 65.000 gledalcev, sploh ni stopil na zelenico in je tekmo spremljal le s klopi.



Nezadovoljstvo južnokorejskih ljubiteljev nogometa je privedlo celo do nastanka nove spletne fraze »obnašaš se kot Cristiano Ronaldo«, s katero kritiziraš nekoga, ki išče le koristi zase, ne da bi izpolnil obljubo.