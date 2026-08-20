Obramba ni slaba, temveč napad, za raj pa rabiš oba

»Pred dvobojem so številni menili, da bo Slovan zlahka napredoval, mi pa smo pokazali, da lahko verjamemo v napredovanje.« Trener Celja Vitor Campelos je po uspešno opravljenem »prvem polčasu« slovenskih nogometnih prvakov v Bratislavi in neodločenem razpletu z 1:1 navijaško po malem pretiraval, toda ni odkril tople vode. Celjani bodo v sredo na stadionu Z'dežele pokazali, kaj zmorejo. Ali se lahko sanje o uvrstitvi v ligaški del lige prvakov uresničijo? Prva tekma na stadionu Tehelne pole in je Celjanom v imenitnem vzdušju upravičeno dvignila samozavest, toda ...