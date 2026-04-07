Obrat v Italiji, Neapeljčani v lov za Milančani, Conte pa za selektorsko vrnitev

»V kriznih razmerah smo pokazali izjemnost,« je po derbiju 31. kola italijanskega nogometnega prvenstva pohvalil tekmovalno držo moštva trener branilca naslova državnih prvakov Antonio Conte. Napoli je z golom Mattea Politana premagal Milan in prevzel vlogo prvega izzivalca črno-modrih in lombardijske prestolnice.

Neapeljčani so s prestižno zmago in skokom na drugo mesto vrnili evforijo pod Vezuf, Conte pa se ni mogel izogniti vprašanjem o vrnitvi na selektorski stolček Azzurrov.

»Laska mi, da moje ime kroži v tem krogu, saj je zastopanje domovine nekaj najlepšega. Vendar imam z Neapljem veljavno pogodbo, o prihodnosti pa se bomo s predsednikom pogovarjali ob koncu sezone,« je pojasnil Conte in usmeril kritike v reprezentančni nogomet, ki ga ne velja ocenjevati le skozi izidov.

Antonio Conte je resen kandidat za vrnitev na selektoski stolček nogometne reprezentance. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

»Če bi se na svetovno prvenstvo uvrstili po streljanju enajstmetrovk, bi danes govorili o velikem podvigu. Dejstvo pa je, da so po treh neuspešnih svetovnih prvenstvih potrebni resni sistemski premiki. Tudi ko sem bil selektor, sem od klubov prejel premalo pomoči. Trenutno stanje vsi označujejo za katastrofo, a tudi v takšnih trenutkih je treba najti temelje, na katerih bomo gradili prihodnost,« je bil brez dlake na jeziku 56-letni Conte, ki je v prvem mandatu na selektorskem stolčku Italijo popeljal do finala evropskega prvenstva leta 2012. V njem je bila s 4:0 boljša Španija.