Nogomet

Obrat v Italiji, Neapeljčani v lov za Milančani, Conte pa za selektorsko vrnitev

V derbiju 31. kola italijanskega nogometnega prvenstva je Napoli premagal Milan z 1:0 in postal prvi zasledovalec vodilnega Interja.
Matteo Politano je bi edini strelec v Neaplju, s čimer se je branilec naslova Napoli zavihtel do drugega mesta na prvenstveni lestvici. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
G. N.
7. 4. 2026 | 08:31
1:59
A+A-

»V kriznih razmerah smo pokazali izjemnost,« je po derbiju 31. kola italijanskega nogometnega prvenstva pohvalil tekmovalno držo moštva trener branilca naslova državnih prvakov Antonio Conte. Napoli je z golom Mattea Politana premagal Milan in prevzel vlogo prvega izzivalca črno-modrih in lombardijske prestolnice.

Neapeljčani so s prestižno zmago in skokom na drugo mesto vrnili evforijo pod Vezuf, Conte pa se ni mogel izogniti vprašanjem o vrnitvi na selektorski stolček Azzurrov.

»Laska mi, da moje ime kroži v tem krogu, saj je zastopanje domovine nekaj najlepšega. Vendar imam z Neapljem veljavno pogodbo, o prihodnosti pa se bomo s predsednikom pogovarjali ob koncu sezone,« je pojasnil Conte in usmeril kritike v reprezentančni nogomet, ki ga ne velja ocenjevati le skozi izidov.

Antonio Conte je resen kandidat za vrnitev na selektoski stolček nogometne reprezentance. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
»Če bi se na svetovno prvenstvo uvrstili po streljanju enajstmetrovk, bi danes govorili o velikem podvigu. Dejstvo pa je, da so po treh neuspešnih svetovnih prvenstvih potrebni resni sistemski premiki. Tudi ko sem bil selektor, sem od klubov prejel premalo pomoči. Trenutno stanje vsi označujejo za katastrofo, a tudi v takšnih trenutkih je treba najti temelje, na katerih bomo gradili prihodnost,« je bil brez dlake na jeziku 56-letni Conte, ki je v prvem mandatu na selektorskem stolčku Italijo popeljal do finala evropskega prvenstva leta 2012. V njem je bila s 4:0 boljša Španija.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Mestna rivala

Milan dobil še drugi derbi della Madonnina, Inter poražen prvič po novembru

Inter kljub porazu še vedno vodi s 67 točkami, Milan jih ima 60. Sandi Lovrić znova ostal brez nastopa za Verono.
9. 3. 2026 | 07:39
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Mirko Vučinić

Selektor z eleganco, ki mu je pomagal tudi Cime

V torek bo slovenska nogoemtna reprezentanca igrala proti Črni gori, ki jo od lanskega septembra vodi dolgoletni tekmece našega selektorja Boštjana Cesarja
Gorazd Nejedly 29. 3. 2026 | 14:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Po senzaciji na San Siru

Govorimo o denarju, govorimo o imenih, a nič ne premaga ekipe

Nogometna Evropa se čudi palčku Bodø/Glimtu, ki je izločil veliki Inter ter se v prvi sezoni v ligi prvakov prebil med najboljših 16. Sledi City s Haalandom?
Peter Zalokar 25. 2. 2026 | 11:52
Preberite več
Premium
Nedelo
Finančne afere v športu

Gospod deset odstotkov in druščina

Hrvaški športni škandal nikakor ni osamljen. Sveta športa ne zaznamujejo le zmage in porazi, ampak tudi finančne afere.
Lucijan Zalokar 6. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: ves Iran bi lahko pokončali v eni noči

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
6. 4. 2026 | 07:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Dedovanje poklicev

Družinski pedigre: kakšne so posledice tega, da si rojen z zlato žlico v ustih

Najbolj trdovraten mehanizem reprodukcije je kulturni kapital. Za zmanjšanje razlik bi bila potrebna šolska reforma.
Beti Burger 6. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Zanimivosti
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

NapoliAntonio ConteItalijaSerie AMilan

VEČ NOVIC
Premium
Razno
Vredno branja

Mali jeep, ki ga ne ustavi razriti kolovoz

Jeep avenger ima lahko tudi koristen štrikolesni pogon.
Gašper Boncelj 8. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prvak se prebuja

Obrat v Italiji, Neapeljčani v lov za Milančani, Conte pa za selektorsko vrnitev

V derbiju 31. kola italijanskega nogometnega prvenstva je Napoli premagal Milan z 1:0 in postal prvi zasledovalec vodilnega Interja.
7. 4. 2026 | 08:31
Preberite več
Šport  |  Drugo
Bitka za končnico

Anže Kopitar in kralji imajo radu nadure, tekmeci jim ne sežejo do kolen

V boju za dve preostali mesti v končnici NHL so zdaj hokejisti Utaha (tekma manj) pri 86 točkah, Los Angeles je zbral 83 točk, Nashville pa 82.
7. 4. 2026 | 07:55
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Francoski makaroni: okusno in hitro kosilo z ostanki velikonočne šunke (VIDEO)

Preprosto in hitro kosilo: francoski makaroni so kremasta jed s šunko, h kateri se boste vedno znova vračali.
Odprta kuhinja 7. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Denver pred LA Lakers

Za trenutek jih je spreletel srh, a Francoz le ne ni doživel usode Luke Dončića

San Antonio je v ligi NBA prišel do 60. zmage, a Teksašane skrbi, ali bo udarec v rebra Victorja Wembanyamo stal daljše odstonosti. Trojni dvojček Nikole Jokiča
7. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Bitka za končnico

Anže Kopitar in kralji imajo radu nadure, tekmeci jim ne sežejo do kolen

V boju za dve preostali mesti v končnici NHL so zdaj hokejisti Utaha (tekma manj) pri 86 točkah, Los Angeles je zbral 83 točk, Nashville pa 82.
7. 4. 2026 | 07:55
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Francoski makaroni: okusno in hitro kosilo z ostanki velikonočne šunke (VIDEO)

Preprosto in hitro kosilo: francoski makaroni so kremasta jed s šunko, h kateri se boste vedno znova vračali.
Odprta kuhinja 7. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Denver pred LA Lakers

Za trenutek jih je spreletel srh, a Francoz le ne ni doživel usode Luke Dončića

San Antonio je v ligi NBA prišel do 60. zmage, a Teksašane skrbi, ali bo udarec v rebra Victorja Wembanyamo stal daljše odstonosti. Trojni dvojček Nikole Jokiča
7. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
