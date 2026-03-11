Ko je Celje udarjalo z vso silo, je AEK trpel, zdaj sta vlogi obrnjeni

Niti pol leta ni minilo od spektakularnega uvoda Celjanov v konferenčno ligo (KL) in prve velike evropske zmage (3:1) proti grškemu velikanu, atenskemu AEK. Pod taktirko Alberta Riere in s strelskim izbruhom Franka Kovačevića se je začel pohod Celjanov proti osmini finala, v kateri bo v prvi tekmi jutrišnji tekmec na stadionu Z'dežele znova AEK. Toda razmerja sil so se korenito spremenila: Celjani so v hudi krizi, Atenčani v silovitem zaletu, saj so v domačem prvenstvu nazadnje izgubili 26. oktobra proti Olympiacosu. V Celje prihajajo v vlogi velikih favoritov in s prvega mesta v super ligi (SL).

Celjska trenerska slika kaže veliko zmešnjavo. Celjani imajo trenerja in ga tudi nimajo, kar le potrjuje krizo vodenja in odločanja, v kateri imajo glavne vloge Maksim Denim, glavni mož in »financer«, predsednik Valerij Kolotilo in športni direktor Genadij Golubin. Ivan Majevski je v dobrem mesecu preživel dodatne kvalifikacije v KL (Celje je izločilo kosovsko Drito z dvema zmagama s po 3:2), v domačem prvenstvu pa pokazal, da (še) nima veščin, s katerimi bi lahko nadaljeval veliko delo neponovljivega Španca. Vodilni možje Belorusa držijo na stolčku, dokler ne najdejo primernega trenerja. A v tem kriznem trenutku brez koncepta, ki bo uspešen in spektakularen hkrati, ter jasne podpore za naprej ni videti ustreznega kandidata, še najmanj iz rusko govorečega sveta.