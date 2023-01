Obtožbe na račun prvega moža francoskega nogometa

Sedemintridesetletna zastopnica Sonia Souid je v intervjuju za športni časopis L'Equipe razkrila, da jo je Noël Le Graët od leta 2013 in 2017 večkrat nadlegoval z neprimernimi komentarji. Izjavila je, da je želela s prvim možem FFF zgolj zgraditi poslovni odnos v želji po napredku ženskega nogometa, zdaj 81-letni Le Graët pa je imel takrat po njenih besedah drugačne načrte.

Souid je dodala, da sta se prvič srečala leta 2013. Verbalno sicer po njenih besedah nikoli ni šel predaleč, a ji je dal jasno vedeti, da bi morala z njim imeti spolne odnose v zameno za pomoč pri zastopniški karieri, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

»Nikoli me ni videl kot nogometne zastopnice, zgolj kot objekt. Bila sem zelo razočarana,« je zaključila Sonia Souid. Francoska ministrica za šport Amelie Udea-Castera je FFF že pozvala, naj primer raziščejo.

Le Graët je v zadnjih dneh tarča kritik francoske javnosti, potem ko je nespoštljivo govoril o rojaku Zinedinu Zidanu, za kar se je kasneje opravičil. Prvi mož FFF je v ponedeljek dejal, da so bile izjave nerodne ter so posledično izzvale velik nesporazum, vseeno pa Zidana kot izjemnega nogometaša in trenerja zelo ceni.