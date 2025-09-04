Obtoženi, da je avto zapeljal v množico navijačev, krivdo v solzah zanikal

Na sodišču v Liverpoolu se je danes po poročanju britanskega časnika Guardian odvil zagovor 53-letnega Paula Doyla, ki je obtožen, da je konec maja med parado nogometnega kluba Liverpool z avtomobilom zapeljal v množico navijačev.

Doyle je preko videopovezave iz pripora zanikal krivdo za vseh 31 točk obtožnice, med katerimi so očitki o povzročitvi hudih telesnih poškodb z namenom, nevarne vožnje in povzročitve splošne nevarnosti.

Do dogodka je po informacijah policije, ki jih navaja ESPN, prišlo v večernih urah 26. maja na ulici Water Street v središču mesta, kjer se je odvijala parada ob proslavi naslova angleškega prvaka.

Incident se je zgodil v večernih urah 26. maja na ulici Water Street v središču Liverpoola. FOTO: Phil Noble/Reuters

Po navedbah tožilstva naj bi Doyle s svojim vozilom znamke Ford Galaxy zapeljal v množico, pri čemer naj bi bilo poškodovanih 134 ljudi, več kot 50 pa jih je potrebovalo bolnišnično oskrbo. Med oškodovanci je po pisanju lokalnega medija Liverpool Echo 29 oseb, starih od šest mesecev do 78 let.

Paul Doyle, nekdanji kraljevi marinec in oče treh otrok, se je po poročanju Liverpool Echo današnjega zaslišanja udeležil preko videopovezave iz zapora HMP Belmarsh.

Med branjem obtožnice, ki vključuje 18 poskusov povzročitve hude telesne poškodbe z namenom, devet točk povzročitve hude telesne poškodbe z namenom in dva očitka o poškodovanju z namenom, naj bi večkrat odkimal z glavo.

Več kot 50 poškodovanih je po incidentu potrebovalo bolnišnično oskrbo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Liverpool Echo še dodaja, da je bil obtoženi med zaslišanjem videti objokan in si je vmes z roko zakril obraz.

Primer je pritegnil veliko medijske pozornosti, sodna dvorana pa je bila po navedbah angleških novinarjev na mestu polna predstavnikov medijev in javnosti.

Sodišče je po zagovoru določilo datum pripravljalnega naroka za 27. oktober, medtem ko je začetek sojenja, ki naj bi trajalo od tri do štiri tedne, predviden za 25. november, še poroča Guardian.