Oče in sin razkrila svojo vlogo v nogometni aferi stoletja

Argentinska poslovneža Hugo in Mariano Jinkis sta na zveznem sodišču v New Yorku priznala sodelovanje v obsežni shemi podkupovanja nogometnih funkcionarjev. V zameno za donosne televizijske in tržne pravice sta po ugotovitvah ameriških preiskovalcev izplačala več deset milijonov dolarjev podkupnin.

Ena od največjih korupcijskih afer v zgodovini svetovnega nogometa, znana pod imenom Fifagate, je dobila nov epilog. Argentinska poslovneža Hugo Jinkis in njegov sin Mariano Jinkis, solastnika podjetja za športni marketing Full Play, sta včeraj na zveznem sodišču v New Yorku priznala, da sta nogometnim funkcionarjem plačevala milijonske podkupnine.

Jinkisova sta priznanje dosegla v okviru dogovora z ameriškimi tožilci, s katerim sta se izognila sojenju. V zameno za priznanje sodelovanja v shemi podkupovanja bodo ZDA opustile obtožbe o goljufiji, očetu in sinu pa grozi odvzem nezakonito pridobljene premoženjske koristi v višini 50 milijonov dolarjev oziroma približno 42,9 milijona evrov.

Primer sega v leto 2015

Kot izhaja iz sodnih dokumentov, sta argentinska poslovneža nogometnim funkcionarjem plačala več deset milijonov dolarjev podkupnin, da bi si zagotovila njihovo podporo pri pridobivanju donosnih medijskih in komercialnih pravic za različna nogometna tekmovanja. Podjetje Full Play je tako med drugim pridobivalo pravice za kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo in južnoameriško prvenstvo Copa America.

Primer sega v leto 2015, ko je ameriška preiskava razkrila razvejano mrežo korupcije v vrhu svetovnega nogometa. Preiskovalci so se osredotočili predvsem na poslovanje funkcionarjev Svetovne nogometne zveze (FIFA) ter vodilnih mož južno- in severnoameriških nogometnih organizacij.

Afera je svetovni nogomet pretresla do temeljev. Policijske racije in aretacije nogometnih funkcionarjev, med drugim tudi v Zürichu, so sprožile vrsto sodnih postopkov, obsodb in priznanj krivde. Med njenimi najodmevnejšimi posledicami je bil tudi padec dolgoletnega in nekoč izjemno vplivnega predsednika Fife Seppa Blatterja.

Enajst let po začetku preiskave se tako Fifagate še vedno pojavlja na ameriških sodiščih. Tokrat sta svojo vlogo v eni od najbolj razvpitih korupcijskih shem v športu priznala oče in sin, ki sta z milijonskimi podkupninami gradila posel na račun donosnih pravic za največje nogometne dogodke.