Oče Lamina Yamala: Živim od sina, a zbiram karton za 8 centov na kilogram

Mounir Nasraoui, oče komaj 18-letnega nogometnega zvezdnika Barcelone Lamina Yamala, se je znova znašel v središču pozornosti španske javnosti. Po poročanju španskih medijev, med njimi Heraldo de Aragon, je 36-letni Nasraoui v enem od svojih rednih spletnih prenosov v živo zanetil polemiko z ostrimi izjavami na račun visoke brezposelnosti mladih v Španiji.

Po zadnjih podatkih španskega statističnega urada (INE) je stopnja brezposelnosti med mladimi v državi pri 27 odstotkih, kar je ena najvišjih stopenj v Evropi. A Nasraoui je za tako stanje okrivil mlado generacijo.

»Včasih sem iskal delo v gradbeništvu in dela ni bilo,« je dejal v videoposnetku, ki so ga povzeli številni mediji. »Ampak danes ... greš iskat službo in ti jo seveda dajo, ker mladi nočejo delati.«

Svojo misel je nadaljeval s filozofskim pogledom na delo: »Kar moramo storiti, je, da jih spodbudimo k delu, da postanejo nekdo. Zaslužili bodo, prišel bo čas za zaslužek, toda čas za izgubo je vedno tukaj,« je dejal.

Dvojna merila: Kritike zaradi sinovih milijonov

Njegove izjave so v Španiji sprožile val kritik, predvsem zaradi očitnega razkoraka med njegovimi besedami in realnostjo njegove družine.

Kritiki poudarjajo, da njegov komaj 18-letni sin pri Barceloni služi milijonsko plačo, kar je, kot poudarja Heraldo, »realnost, ki je svetlobna leta oddaljena od izkušenj večine španskih mladostnikov«.

Španski mediji ob tem navajajo mnenja sociologov in ekonomistov, ki opozarjajo, da Nasraouijeva poenostavljena razlaga ignorira ključne strukturne ovire, s katerimi se sooča mlada generacija: negotove zaposlitve, nizke plače in razkorak med izobrazbo ter dejanskimi potrebami trga dela.

»Hvala, sin. Živel bom od tebe.«

To pa ni bila edina sporna izjava v zadnjem času. Nasraoui, ki je po rodu iz Maroka, se je v ločenem spletnem prenosu v živo, medtem ko je kuhal, odzval tudi na kritike, zakaj ne dela in živi na račun svojega sina.

»Mnogi govorijo neumnosti. Na primer, zakaj ne delam, zakaj živim od sina ... No, da, dobri ljudje. Hvala ti, sin moj, vedno ti bom hvaležen. Živel bom od tebe,« je dejal 36-letni Nasraoui.

Ob tem je dodal, da mu sinu ne bo treba skrbeti, da bi ga poslal v dom za ostarele, saj da lahko še vedno dela. Nato je razkril, s čim se trenutno preživlja: »Sinu me ni treba voditi v dom za ostarele, še vedno lahko delam. Zbiram vse kartonske škatle po Barceloni in jih prodajam po osem centov za kilogram,« je še dodal.

Serija incidentov in sporov z mediji

Mounir Nasraoui ni neznanec v medijih, a redko zaradi pozitivnih zgodb. Vzporedno s sinovim strmim vzponom med zvezde je tudi sam postal dejavna spletna osebnost, ki redno deli svoja mnenja, a njegova izpostavljenost ni minila brez incidentov.

Portal Okdiario poroča, da se je pred kratkim zapletel v prerivanje z novinarsko ekipo televizije Telecinco.

Ko ga je novinarka na ulici vprašala o sinovi nedavni prekinitvi zveze z argentinsko pevko Nicki Nicole in o nakupu luksuzne vile (ki je bila prej v lasti Shakire in Gerarda Piquéja), je Nasraoui postal agresiven.

»Pojdite se malo sprehodit,« jim je odvrnil. Ko je njegov spremljevalec poskušal z roko pokriti kamero, je prišlo do fizičnega stika, na kar se je snemalec odzval z besedami: »Ne dotikaj se me«.

Še precej resnejši pa je bil incident izpred nekaj mesecev, ki je dobil tudi sodni epilog. Kot navaja Okdiario, je bil Nasraoui hudo poškodovan, potem ko je bil v uličnem pretepu v Mataróju trikrat zaboden z nožem.

Čeprav je bil sprva videti kot žrtev, je moral kasneje na sodišču nastopiti kot obtoženec. Obramba drugega vpletenega moškega je namreč trdila, da so bili oni žrtve Nasraouija in da je moški, ki ga je zabodel, to storil »po pomoti« in v samoobrambi, potem ko mu je Nasraoui z udarcem zlomil nos.

Mounir Nasraoui je v preteklosti medije polnil tudi s priznanjem, da je bil navijač Real Madrida, po nedavni podelitvi Zlate žoge pa je po pisanju Okdiario namigoval, da je šlo za »krajo«, ker je ni osvojil njegov sin.