  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

Oster odziv madžarskega politika Balázsa Hidvéghija: »Miloš Kerkez in oče sta na seznamu za likvidacijo. To je odprta grožnja vsem Madžarom.«
Zaradi očeta je madžarski reprezentant Miloš Kerkez v nemilosti Ukrajincev. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Galerija
Zaradi očeta je madžarski reprezentant Miloš Kerkez v nemilosti Ukrajincev. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
G. N.
3. 10. 2026 | 17:42
3. 10. 2026 | 18:31
2:30
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Madžarski nogometni reprezentant in član Liverpoola Miloš Kerkez  je skupaj s svojim očetom Sebastijanom postal tarča ukrajinskega kontroverznega spletnega portala Mirotvorec (Mirovnik). Stran, ki javno objavlja podatke posameznikov, označenih za »neprijatelje države« ali podpornike ruske strani, ju je uvrstila na svoj seznam po nedavni tekmi lige narodov med Madžarsko in Ukrajino.

Razlog za uvrstitev na črni seznam je objava Sebastijana Kerkeza na družbenem omrežju Instagram. Oče mladega nogometaša je delil sinovo fotografijo s tekme v dvoboju z ukrajinskim reprezentantom Viktorjem Cigankovom, za zvočno podlago pa izbral pesem »Russian Paradise« ruske rap skupine AK-47. V Ukrajini so to potezo nemudoma razumeli kot izzivanje in odprto podporo ruski agresiji. Portal Mirotvorec je ob njunih imenih zapisala obtožbo, da »podpirata rusko agresijo ter sodelujeta pri napadih na ukrajinsko ljudstvo«.

V Budimpešti odgovorili z ostrim odzivom

Dogodek je na Madžarskem takoj prerasel športne okvirje in sprožil ostre odzive v političnem vrhu. Madžarski politik Balázs Hidvéghi je javno obsodil potezo ukrajinske strani in jo označil za nedopustno provokacijo: »Dejstvo, da sta se Miloš Kerkez in njegov oče znašla na ukrajinskem seznamu za likvidacijo, je odprta grožnja vsem Madžarom,« je povedal in ostro napadel domače ministrstvo za zunanje zadeve zaradi pasivnosti. Kritiziral je vodilne predstavnike, vključno z Anito Orbán, ker javno niso stopili v bran reprezentantu: »Kje je tisti opevani nacionalni ponos v takšnem trenutku? Kje je takojšnja zaščita madžarskih državljanov? Dolžnost madžarske diplomacije je, da odločno zaščiti svoje športnike in njihove družine pred tovrstnimi grožnjami.«

Miloš Kerkez na drugi tekmi proti Ukrajini, ki bo v slovaški Trnavi, ne bo igral zaradi kartonov.

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Nogomet
Budimpešta

Madžari boljši od Slovencev, selektor Cesar: To ni nobena tragedija

Slovenski nogometaši so izgubili proti Madžarom, nogomet pod novim trenerjem pa je bil podoben tistemu pod taktirko Matjaža Keka. Manjkala Oblak in Šeško.
Matic Rupnik 28. 3. 2026 | 16:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Najstnika med velike

Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
14. 8. 2025 | 16:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Grd rasistični izpad navijača.
Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Judo

Vojna ji je vzela dom, ne pa sanj: rodila se je v Ukrajini, bori se za Slovenijo

Kadetska evropska prvakinja Ilariia Tsurkan št. 1 na lestvici svetovne judoistične zveze do 18 let. Med nedavnim obiskom rodne Odese večkrat v zaklonišču.
Miha Šimnovec 6. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Ruski športniki

Ukrajinci so besni: Nepravično, napačno in brez morale

Mednarodna odbojkarska zveza je presenetila z odločitvijo, da se ruska reprezentanca vrača na velika tekmovanja. V ligi narodov bo igralo 19 reprezentanc.
Nejc Grilc 6. 8. 2026 | 12:45
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Rastoderjevi milijoni končali v slovenskih delnicah, zakonca Južna že prodajata

Pod drobnogled smo vzeli 50 največjih delničarjev družb prve kotacije. Kdo je prodajal, kdo kupoval?
Aleksandar Lukić 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Smrt

Umrl je športni novinar Zoran Milovanovič

Znan je bil po svojem delu in spremljanju mariborskega in tudi siceršnjega športnega dogajanja.
2. 10. 2026 | 12:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
RECEPT

To storite s svežimi jabolki: sočno pecivo, ki je nared v nekaj minutah

Jabolka, ovseni kosmiči in cimet so vse, kar potrebujemo za preprosto, dišeče pecivo, ki ostane prijetno sočno.
Midva Kuhava 1. 10. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Janez Janša z dobrimi novicami

»Mislim, da smo na točki, kjer se ne pogovarjamo, katera rešitev je boljša, ampak, ali je podnevi svetlo in ponoči temno,« je dejal predsednik vlade.
Pija Kapitanovič 1. 10. 2026 | 16:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Znate dobro prebrati račun za elektriko?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
24. 9. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj je Slovence še vedno strah?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Uroš Kerin

Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
E-poslovanje

Milijonski prihranki z e-poslovanjem

Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trgovalne platforme

Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

MadžarskaUkrajinaMiloš KerkezSebastijan KerkezBalázs HidvéghiMirotvorec

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Iz Luzerna

Strah pred katastrofo iz Stožic je bil odveč (VIDEO)

Švicarji so negodovali nad kakovostjo zelenice na štadionu v Luzernu, a je bil strah odveč, vsaj glede na to, kar smo videli v torek v Stožicah.
S prizorišča:Nejc Grilc 3. 10. 2026 | 19:24
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

Kar 622 tekmovalcev, 93 držav in osem Slovencev

V Bakuju jutri začetek svetovnega prvenstva v judu. Od naših kot prvi na blazinah David Štarkel, ki je pred tremi tedni zablestel na turnirju za grand slam.
Miha Šimnovec 3. 10. 2026 | 18:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Pokal narodov

Jan Pancar je Slovenijo zapeljal v finale

Slovenska reprezentanca v motokrosu je v kvalifikacijah pokala narodov v francoskem Erneeju osvojila 17. mesto in si zagotovila nedeljsko tekmo.
3. 10. 2026 | 18:40
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Slovenija 2026

Slovenkam kurja polt, Nizozemki zmaga v Pogačarjevem slogu

Demi Vollering teden dni po mavrični majici osvojila še naslov evropske prvakinje. Kolesarke navdušene nad slovenskimi cestami.
Miha Hočevar 3. 10. 2026 | 18:39
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Mirovnik se je odzval

Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

Oster odziv madžarskega politika Balázsa Hidvéghija: »Miloš Kerkez in oče sta na seznamu za likvidacijo. To je odprta grožnja vsem Madžarom.«
3. 10. 2026 | 17:42
Preberite več
Šport  |  Drugo
Pokal narodov

Jan Pancar je Slovenijo zapeljal v finale

Slovenska reprezentanca v motokrosu je v kvalifikacijah pokala narodov v francoskem Erneeju osvojila 17. mesto in si zagotovila nedeljsko tekmo.
3. 10. 2026 | 18:40
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Slovenija 2026

Slovenkam kurja polt, Nizozemki zmaga v Pogačarjevem slogu

Demi Vollering teden dni po mavrični majici osvojila še naslov evropske prvakinje. Kolesarke navdušene nad slovenskimi cestami.
Miha Hočevar 3. 10. 2026 | 18:39
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Mirovnik se je odzval

Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

Oster odziv madžarskega politika Balázsa Hidvéghija: »Miloš Kerkez in oče sta na seznamu za likvidacijo. To je odprta grožnja vsem Madžarom.«
3. 10. 2026 | 17:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NAGRADA

Slovenske železnice pometle s konkurenco

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
28. 9. 2026 | 10:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo