Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

Madžarski nogometni reprezentant in član Liverpoola Miloš Kerkez je skupaj s svojim očetom Sebastijanom postal tarča ukrajinskega kontroverznega spletnega portala Mirotvorec (Mirovnik) . Stran, ki javno objavlja podatke posameznikov, označenih za »neprijatelje države« ali podpornike ruske strani, ju je uvrstila na svoj seznam po nedavni tekmi lige narodov med Madžarsko in Ukrajino.

Razlog za uvrstitev na črni seznam je objava Sebastijana Kerkeza na družbenem omrežju Instagram. Oče mladega nogometaša je delil sinovo fotografijo s tekme v dvoboju z ukrajinskim reprezentantom Viktorjem Cigankovom, za zvočno podlago pa izbral pesem »Russian Paradise« ruske rap skupine AK-47. V Ukrajini so to potezo nemudoma razumeli kot izzivanje in odprto podporo ruski agresiji. Portal Mirotvorec je ob njunih imenih zapisala obtožbo, da »podpirata rusko agresijo ter sodelujeta pri napadih na ukrajinsko ljudstvo«.

V Budimpešti odgovorili z ostrim odzivom

Dogodek je na Madžarskem takoj prerasel športne okvirje in sprožil ostre odzive v političnem vrhu. Madžarski politik Balázs Hidvéghi je javno obsodil potezo ukrajinske strani in jo označil za nedopustno provokacijo: »Dejstvo, da sta se Miloš Kerkez in njegov oče znašla na ukrajinskem seznamu za likvidacijo, je odprta grožnja vsem Madžarom,« je povedal in ostro napadel domače ministrstvo za zunanje zadeve zaradi pasivnosti. Kritiziral je vodilne predstavnike, vključno z Anito Orbán, ker javno niso stopili v bran reprezentantu: »Kje je tisti opevani nacionalni ponos v takšnem trenutku? Kje je takojšnja zaščita madžarskih državljanov? Dolžnost madžarske diplomacije je, da odločno zaščiti svoje športnike in njihove družine pred tovrstnimi grožnjami.«

Miloš Kerkez na drugi tekmi proti Ukrajini, ki bo v slovaški Trnavi, ne bo igral zaradi kartonov.