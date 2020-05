Očitno brez kapetana v derbiju

Dortmund - Četudi na največjem nemškem nogometnem štadionu v soboto ni bilo gledalcev, so se mnogi v Porurju razveselili derbija med Dortmundom in Schalkejem, ob domači zmagi s 4:0 so uživali zlasti privrženci rumeno-črne domače barve. Za svoje ljubljence so stiskali pesti bodisi pred TV zasloni bodisi v gostinskih vrtovih, obenem zdaj že odštevajo do naslednje velike predstave: naslednjo sredo, 27. t. m., bo namreč dvoboj dveh najuspešnejših nemških nogometnih moštev zadnjega desetletja. V Dortmundu bo gostoval Bayern iz Münchna, z zmago bi se gostitelji močno približali vodilnemu moštvu v boju za naslov prvaka.



Kot kaže, pa bo domača zasedba vnovič brez kapetana Marca Reusa. Zapis s spletne strani vselej dobro obveščenega Bilda, sicer najbolj branega nemškega dnevnika, so citirali po vsej državi, gre pa predvsem zato, da se omenjeni nogometaš po poškodbi desne noge v začetku februarja, ki jo je staknil na pokalni tekmi proti Bremnu (2:3), še vedno ni vrnil k treningu. Sprva naj bi počival štiri tedne, nato so mu že ukrepi proti širitvi koronavirusa podaljšali prisilni počitek, toda še naprej se ne počuti dobro, zato zanj zdaj ni vprašljiv le omenjeni prihajajoči derbi, temveč sploh ves preostanek te sezone.