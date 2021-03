Od beltinškega zeta do prekmurskega Berlusconija

V nadaljevanju preberite:

Uvodno desetletje prvoligaškega nogometa v samostojni Sloveniji je močno zaznamovalo moštvo Beltincev, ki prej ni sodilo med elito domače klubske scene. Toda iz vaške ekipe je hitro zrasel prvoligaški klub, ki je vztrajno mešal štrene najboljšim. Žuti iz Prekmurja so se najvišje zavihteli v sezoni 1994/95, ko so bili peti, za las pa jim je ušla uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja. Glavni režiser uspehov je bil podjetnik Viktor Ketler, ki je klub sponzorsko podpiral tudi kot direktor trgovske družbe Potrošnik. Predsednik Beltincev je bil od 1992 do 1996, pozneje je ostal član izvršnega odbora. V nadaljevanju preberite nadvse zanimivo zgodbo iznajdljivega predsednika.