Od Brda do Helsinkov: Kek začenja priprave za napad na Finsko

Nogometna družina v Sloveniji je vstopila v ključnih 14 dni kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Nemčiji. Tekmi s Finsko (16. 6.) in Dansko (19. 6.) bosta že nakazali na vrednost slovenskih delnic v boju za euro 2024 – te po marčevski zmagi v Astani kotirajo obetavno visoko. Vrhunec prvega tedna bo sobotni (21) finale lige prvakov v Istanbulu, slovenski navijači pa bodo vendarle pozorno spremljali tudi besede selektorja Matjaža Keka, ki bo spregovoril v sredo na Brdu pri Kranju.

Katere izzive bo moral sprejeti Kek v naslednjih dveh tednih, kdo mu povzroča največ skrbi in kako naj bi Mariborčan rešil zagato? Kako so pripravljeni na zadnje dejanje v sezoni Slovenci in kdo med njimi ne bo nared za spopad s Finci in Danci?