Od izgubljenih dveh točk v Prištini bo Šeška bolela glava

Slovenska reprezentanca je želela zmago, dobila pa še en neprepričljiv remi brez golov v Prištini. Z dvema točkama Slovenci ostajajo v boju za 2. mesto.

Taktično presenečenje brez rezultata, bledih 60 minut in nato slovenski juriš, zaradi katerega bo Slovence vsaj do ponedeljka bolela glava. Šeško je imel na nogi, Vanja Drkušić pa na glavi gol za zmago, a žoga mimo razigranega Murića ni želela v mrežo. Strelski post se nadaljuje, slovenske sanje o tretjem preboju na mundial pa ostajajo žive. Naslednji izziv bo veliko težji, v ponedeljek v Stožice prihaja Švica, ki je na Švedskem osvojila nove tri točke. Prvo potezo v izenačeni šahovski partiji v Prištini je pred prvim žvižgom povlekel Kek, ki je v začetno enajsterico uvrstil Svita Sešlarja in ...