Od je suis Domžale do au revoir, Domžale

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh, ko so domžalski nogometni privrženci prižigali svečke za pokojnikom (NK Domžale), je enega vlagatelja zamenjal drug. Zapis predsednika Domžal Staneta Oražma je bil srce parajoč, češ, pred nami je novo obdobje. Lepše!

Pa mi je hitro nekdo postavil edino logično vprašanje: »Je to normalno? Pred tednom dni se je umaknil en vlagatelj in se je že našel nov?« To je mogoče samo v Sloveniji, je še dodal. In ni se zmotil. Nekdanji vlagatelji, ki niso imeli kaj pokazati že ob prihodu, so po odhodu potožili, da so stare sile v klubu skrivale resnične dolgove in še kaj. Kdo je famozni italijanski poslovnež in vlagatelj Francesco Guardascione? Kakšna so njegova priporočila, kolikšen bo njegov vložek in še kakšno bolj neprijetno vprašanje bi si zaslužilo odgovor predsednika z najdaljšim stažem med slovenskimi prvoligaši.

Ali je lahko Italijan adut v rokavu? Malo verjetno, izkušnje niso obetavne. Goričani se še zdaj ne morejo postaviti na noge, ker so si pred pred dvanajstimi leti zaradi svojih neumnosti poskušali pomagati z italijanskimi rešitelji.

Kako lepo se je nekoč slišalo je suis Domžale! Zdaj je bližje au revoir, Domžale.