Od Kijeva, okroglega usnja in Aćimovića do bolečega Dada Prša

Od Aćimovićevega gola s sredine igrišča do Verbičeve vozovnice za euro se je novembra pisala slovenska nogometna zgodovina. Toda za nepozabnimi večeri se skriva precej manj bleščeča statistika, z nenavadno skupno točko vseh enajstih zmag.

Razprodani Ljudski vrt zdaj čaka Cesarjeve izbrance, ki imajo pred seboj možnost za sanjski zaključek jeseni, ki bi popravil tudi statistiko. Kaj je na mizi in zakaj Drkušić Švicarjem napoveduje tekmo, ki jim bo še manj všeč kot prva? Preberite v nadaljevanju, kot tudi to, zakaj Slovenci še vedno lahko obžalujejo Dada Prša in zapravljeno priložnost izpred dobrih 20 let ...