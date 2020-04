Od kod bankrotiranemu Ronaldinhu 1,47 milijona evrov?

Ljubljana

Ko je Ronaldinho leta 2003 iz PSG prestopil v Barcelono, se je za katalonski klub začel vzpon v evropski vrh. FOTO: Reuters

- Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik, ki je bil v Paragvaju vse od 7. marca za zapahi zaradi ponarejene potne listine in je na prostost začasno skupaj z bratomodšel po plačilu 1,47 milijona evrov varščine. Ta znesek je z računa v tujini, so poročali brazilski mediji.Potni list so Ronaldinhu pred dvema letoma odvzeli, ker ni mogel plačati kazni dveh milijonov evrov, saj je imel na brazilskem bančnem računu vsega šest evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zato so brazilski mediji skušali ugotoviti izvor denarja za varščino, ki so jo v sredo njegovi odvetniki položili na račun pristojnih paragvajskih oblasti.Ronaldinho in Roberto zdaj bivata v hotelu Palmaroga z več kot 100 sobami v središču paragvajskega glavnega mesta , kjer naj bi bila celo edina gosta. Nadzoruje ju policija in pred nadaljevanjem sodnega postopka nimata dovoljenja, da bi lahko zapustila državo.Ronaldinho, dvakratni najboljši nogometaš sveta ter leta 2002 z Brazilijo svetovni prvak, je bil v zaporu 30 dni, potem ko je skupaj z bratom v Paragvaj vstopil s ponarejenim potnim listom. Za zapahi je 21. marca praznoval 40. rojstni dan.