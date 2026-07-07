Od Mussolinija do Trumpa: največji politični škandali svetovnih prvenstev

Svetovno prvenstvo je v svoji skorajda stoletni zgodovini postreglo s celo paleto političnih in športnih afer, tudi letos se zgodovina ponavlja.

Svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi je s posredovanjem Donalda Trumpa uradno prestopilo športni okvir in vstopilo v politično sfero ter pritegnilo pozornost svetovne javnosti. Ameriški nogometaš Folarin Balogun je na tekmi svetovnega nogometnega prvenstva proti Bosni in Hercegovini prejel rdeči karton, zaradi katerega bi moral manjkati na tekmi osmine finala proti Belgiji. V dogajanje se je hitro vmešal kapriciozni ameriški predsednik, ki je na naslov Fife poslal sporočilo, da je kazen nezaslišana in napačna. Fifa je nato v dogodku brez primere rdeč karton začasno razveljavila, zato je lahko Balogun nastopil na tekmi proti Belgiji. Vmešavanje Trumpa v njemu nepoznana področja sicer ni nič novega, je pa ameriški predsednik tokrat posegel v največji športni dogodek, s ...