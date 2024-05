Odgnal virtuoza, zdaj je koreograf belega baleta

V nadaljevanju preberite:

Kaj imajo skupnega stari Rimljani in moderni Rimljani? Nogometa ne, imajo pa skupni rek: Kruha in iger. Igre z nogometom imamo, kruha kakor kdo. Kruh ni pragmatičen, je temeljna neprilagojena prvina, pragmatičen pa je Carlo Ancelotti. Ki pa tudi ni Rimljan, rojen je bil v kraju Reggiolo v pokrajini Reggio Emilia v italijanski deželi Emilija - Romanja. Je pa v svoji igralski karieri, bil je zvezni igralec, med letoma 1979 in 1987 žogo brcal za klub Associazione Sportiva Roma. Skratka, Carlo Ancelotti bo tudi jutri zvečer trenersko pragmatično vodil svoj Real Madrid v finalu nogometne lige prvakov proti Borussii iz Dortmunda na slovitem londonskem štadionu Wembley.