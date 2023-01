Odgovorni pri Fifi odprli disciplinski postopek proti Argentini

Iz Svetovne nogometne zveze (FIFA) so sporočili, da so odprli disciplinski postopek proti argentinski reprezentanci. Vzrok za to je žaljivo vedenje igralcev med finalom nedavnega svetovnega prvenstva v Katarju, v katerem so »gavči« po enajstmetrovkah strli odpor Francozov.

Argentinski vratar Emiliano Martinez je po prejemu nagrade za najboljšega čuvaja mreže na turnirju naredil obsceno gesto, poleg tega pa so ga pozneje tudi posneli, ko se je v slačilnici norčeval iz francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja.

Pri Fifi so dodali, da je Argentina potencialno kršila pravila glede vedenja in ferpleja. Krovna svetovna nogometna organizacija preiskuje tudi argentinsko nogometno zvezo zaradi kršitev medijskih in trženjskih pravil.

Že prej se je v preiskavi znašla tudi na koncu tretjeuvrščena Hrvaška zaradi morebitnih pravil glede diskriminacije in varnosti na tekmi.