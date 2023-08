Odgovorni pri Rogaški grozijo z bojkotom

Predstavniki nogometnega kluba Rogaške so se zaradi neodigrane prvenstvene tekme v Kopru v družbi odvetniške družbe udeležili sestanka na Nogometni zvezi Slovenije (NZS). Kot dodajajo, NZS kljub evidentnemu kršenju pravilnikov predstavnikov zveze ni priznala svoje napake. Odgovorni pri Rogaški so zato napovedali bojkot naslednje tekme.

»Kljub evidentnemu kršenju pravilnikov predstavnikov zveze, ki so bila dokazana tudi iz pravnega stališča, NZS ni priznala nobene svoje napake, temveč se je z dvojnimi merili otepala vsake odgovornosti in s prstom kazala na NK Rogaška,« so zapisali na družbenem omrežju facebook.

»Gre za teptanje in poniževanje slovenskega nogometa, še posebej vseh malih klubov, zato v luči boja za pravičnost in dobrobit slovenskega nogometa Rogaška ne bo odigrala naslednje tekme proti Radomljam, če NZS do začetka dvoboja ne bo priznala svoje odgovornosti in znova delegirala tekme med Koprom in Rogaško,« so še dodali.

Tekma 6. kola s Koprom na Bonifiki bi morala biti v soboto, vendar pa so jo odpovedali, saj gostujoča zasedba iz Rogaške Slatine v ekipi ni imela dovolj doma vzgojenih igralcev. Pravila namreč velevajo, da mora imeti vsako moštvo v kadru za tekmo osem doma vzgojenih igralcev. Rogaška jih je imela po mnenju delegata sedem.