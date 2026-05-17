Odgovorni sprejeli novo pravilo za SNL, zadovoljna tudi Cesar in Aćimović

Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS) so pred dnevi na redni seji sprejeli sklep, ki bo mladim domačim nogometašem omogočil bistveno več minut na zelenici. Tako bo moral v državnem prvenstvu najmanj en igralec s pravico nastopa za reprezentanco do 21 let na igrišču prebiti vsaj celotni prvi polčas, so zapisali na spletni strani pri NZS. V 2. SNL bosta morala v začetni postavi nastopiti dva takšna igralca, oba pa bosta morala odigrati ves prvi polčas.

Predlog je pripravila Komisija za poklicni nogomet, podprli pa so ga vsi prisotni predstavniki klubov prve lige in soglasno tudi klubi 2. SNL, kar ima »posebno težo in je izjemno pomembno, saj jasno kaže na enotno podporo klubov tej tematiki«.

Sprememba pomeni nadgradnjo dosedanjega pravila, po katerem je moral biti mladi igralec sicer v začetni postavi, vendar ni bila določena minimalna minutaža. Posamezni primeri zgodnjih menjav že po prvi minuti tekme so pravilo izničili, novi sklep pa to možnost zapira. Edina izjema bo rdeči karton mladega igralca v prvem polčasu; v tem primeru obveznost ne velja več.

Klube, ki pravila ne bodo spoštovali, bo NZS kaznovala v skladu s tekmovalnim pravilnikom. Sklep prinaša še eno pomembno spremembo, ki je prav tako usklajena s klubi. Vsaka ekipa v prvi ligi bo morala na zapisniku za posamezno tekmo imeti najmanj osem doma vzgojenih igralcev, v 2. SNL pa vsaj dvanajst.

Vlaganje v lastne talente se splača

»Mladi domači igralec na igrišču ni le številka v postavi, je obraz prihodnosti slovenskega nogometa in tudi posameznega kluba. Z novim pravilom in denarno spodbudo dajemo klubom jasno sporočilo: vlaganje v lastne talente se splača in NZS ga bo aktivno podpirala,« je ob spremembi pravil povedal Radenko Mijatović, predsednik NZS.

»Pohvala gre klubskim trenerjem in slovenski stroki, ki te igralce dnevno razvija. Z novim pravilom njihovo delo dobi še večjo težo, saj bodo mladi nogometaši imeli več prostora, da pokažejo, kar znajo. Naša naloga v reprezentancah pa je, da iz tega širšega in bolj kakovostnega bazena izberemo najboljše,« je poudaril direktor reprezentanc Milenko Aćimović.

Po besedah selektorja slovenske članske reprezentance Boštjana Cesarja je slovenski nogomet svoje največje uspehe vedno gradil na domačih igralcih. »Novo pravilo to logiko vrača v ospredje in mladim daje konkretno priložnost, da svoje znanje pokažejo na igrišču. Pot do reprezentance vodi prek minut v klubu in zdaj jih bo več,« je dodal Cesar.

Skupaj s pravilom je NZS sprejela tudi konkreten finančni spodbujevalni ukrep. Za klube 1. in 2. slovenske nogometne lige bo namenila skupno 300.000 evrov, pri čemer bo polovica sredstev namenjena moštvom med elito, polovica pa klubom 2. SNL.

Sredstva bodo prejeli tisti, ki bodo pravilo najuspešneje uveljavili in izpolnili merilo dejanske minutaže mladih igralcev v tekmovanju. NZS s tem nagrajuje klube, ki na razvoj svojih mladih nogometašev gledajo dolgoročno, so še dodali pri NZS.

Iztekajoča se sezona je pokazala, da znajo mladi slovenski nogometaši izkoristiti priložnost. V Prvi ligi Telemach se je uveljavila vrsta perspektivnih igralcev, ki so si z dobrimi predstavami prislužili mesto v izboru selektorjev mlajših reprezentanc, nekateri pa že trkajo tudi na vrata članske izbrane vrste.

Nova pravila bodo začela veljati 1. julija 2026 in bodo veljala na vseh tekmah od prvega kola sezone 2026/27 naprej.