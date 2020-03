FOTO:Odhod Darka Milaniča za svetlejšo prihodnost

Ljubljana

Statistika Darka Milaniča. FOTO: Delo

Konec skupne poti

Zlatko Zahović bo previden pri izbiri trenerja. FOTO: Tadej Regent/Delo



Evropska liga, liga prvakov

Dva poraza v nizu in le pet točk dovolj za odstop Darka Milaniča.

Negativizem med navijači, nekdanjimi nogometaši in trenerji.

Zlatko Zahović ostaja previden pri izbiri Milaničevega naslednika.



Celovita prenova ali le popravki?

- »Prišel je trenutek, ko sem začutil, da to moram narediti. Športnemu direktorju sem sporočil, da odstopam s položaja trenerja. Za trenutni položaj se počutim odgovornega, ne pa krivega,« je med drugim povedalpo tekmi 25. kola 1. SNL proti Bravu.Najuspešnejši trener nogometašev Maribora doslej je skrajno potezo povlekel po presenetljivem porazu prvaka z ljubljanskim tekmecem z 1:2, po katerem se je v Ljudskem vrtu »zgodila tudi ulica«. Navijači so najprej s tribun zasuli po njihovem preplačane nogometaše, nato pa jih počakali tudi pred glavnim službenim vhodom Ljudskega vrta.Skupna športna pot Milaniča in Maribora se tokrat resnično ločuje, in ne tako kot avgusta lani, ko je trener pred povratno tekmo tretjega kola kvalifikacij za ligo prvakov proti Rosenborgu ponudil odstop.je takrat s pojasnilom, da klub ni sprejel odstopa in ga nikoli ne bo, dokler bo zmagoval, zaščitil trenerja, s katerim sta v slogu izkušenih lisjakov izpeljala nič koliko taktično preračunljivih manevrov, da sta bodisi umirila strasti v klubu in njegovi okolici bodisi jih izzvala.»Letvica je pri nas postavljena visoko in zgodil se je šport, ki je privedel do tega. Njegova poteza je bila človeška,« se je po Milaničevi odločitvi za Maribor24.si odzval tudi Zahović.Za 52-letnega Izolana, ki je imel od svojega prvega prihoda pod Kalvarijo poleti 2008 in drugega leta 2016 v Zahoviću prijatelja, kolega, zaveznika, podpornika in tudi nasprotnika z občasnimi kratkimi stiki, je njegova trenerska prihodnost vse prej kot jasna. Čeprav je trener z največ lovorikami v zgodovini 1. SNL in strokovnjak, ki je Maribor dvakrat popeljal v skupinski del tekmovanja v evropski ligi ter se kot tretji poinuvrstil tudi v skupinski del lige prvakov, je nad njegovimi uspehi vedno visela Zahovićeva senca.Še več veljave je dobil Zlatkov vpliv, ko se Milaniču ni posrečila vidnejša trenerska uveljavitev pri avstrijskem Sturmu in angleškem Leedsu. Ni nepomembno, da se nikoli ni prav posebno usedel v srca mariborskih navijačev, tako med Viole na južni tribuni kot tiste bolj profilirane z nekdanjimi igralci in trenerji z zahodne tribune. Prav njihovi žvižgi in vse očitnejše zavračanje – nerazvojne – filozofije na igrišču so sprožili negativizem, ki je nazadnje zlomil tudi trenerja, ki kljubuje odzivom okolja.»Verjamem, da bo svež veter prinesel spremembe in dal moštvu novo energijo, ki jo nujno potrebuje,« je Milanič nakazal prenovljen ali posodobljen Maribor pod taktirko novega trenerja. A vse oči so zdaj uprte v glavnega krojača športne politike, športnega direktorja Zahovića, ki bo z izbiro trenerja razkril, kakšna bo nova smer slovenskega velikana.»O novem trenerju je še prezgodaj govoriti,« ostaja previden športni direktor. Maribor še ni izpadel iz boja za prvaka, toda osvojitev šampionske zvezdice se zdaj zdi vse prej kot najpomembnejši cilj kluba. Kdorkoli bo trener, se bo soočil s ključnimi razvojnimi izzivi. Ti so vidni vsem: Maribor mora biti hitrejši, mlajši, privlačnejši in seveda zmagovalen.