Odhod Riere in remi Cityja srečnežu prinesla 2000 evrov

Prejšnji teden je v svetu stav ponovno postregel z nenavadnimi stavami in visokimi dobički športnih poznavalcev. Na stavnih listkih so se najpogosteje pojavile nogometne tekme, sledijo košarkarske, vedno pa se najde kdo, ki stavi tudi na hokej ali rokomet. Pripravili smo pregled treh najvišjih izmed vseh dobitkov.

Kljub temu, da listek ni pristal med tremi najvišjimi dobitki, je eden izmed uporabnikov zadel stave z neverjetno kvoto 1388. Vplačal je zgolj 1,82 evra in zadel bruto 1895,90 evrov. Na prvi pogled precej enostaven listek je vseboval šest prvoligaških tekem, za katere je uporabnik pravilno napovedal, da se bodo končale z remijem. Med drugim je stavil na tekmo Maribora in Celja, na kateri se je od Celjanov poslovil Albert Riera. Štajerski derbi je navdušil s šestimi goli, obe ekipi sta zadeli po trikrat, tekma pa se je - kot napovedano - končala z delitvijo točk. Uporabnik je pravilno predvidel tudi nepričakovan remi letos neprepričljivega Tottenhama proti Manchester Cityju, ki mu je Arsenal ponovno pobegnil na šest točk prednosti.

Najvišji dobitek preteklega tedna si je medtem priigral uporabnik, ki je na vseh tekmah stavil na vsote golov. A ne zgolj na vsote, obenem je namreč pravilno napovedal v kateri polovici nogometne tekme - stavil je na francosko in italijansko ligo - oziroma v tretjini hokejske tekme - stavil je na norveško, angleško in švicarsko ligo - bodo goli doseženi.

250 evrov je pogumen igralec stavil na različne tekme in zaslužil dobra dva tisočaka

Na drugem mestu po višini dobitkov je uporabnik, ki je računal na poplavo golov. Dobitni listek vsebuje šest nogometnih tekem iz prve brazilske in argentinske lige in prav za vse tekme je uporabnik pravilno predvidel, da bosta obe ekipi dosegli zadetek. Ob vplačilu 45,45 evra je zadel bruto znesek 2339,31 evrov.

Na korejsko in avstralsko košarko stavil 250 evrov

Zelo pogumno je stavil uporabnik, ki je pretekli teden unovčil listek s tretjim najvišjim dobitkom. Na nenavaden listek, ki je vseboval tekme avstralske, izraelske in korejske košarkarske lige ter tekme evropskega rokometnega prvenstva, ICE hokej lige in prve francoske nogometne lige, je namreč stavil kar 250 evrov. Pogumna stava se mu je splačala, saj je ob kvoti 10.25 prejel bruto znesek 2215,64 evra. Kot vedno pa novi teden prinaša nove izzive. In tako se bo domače nogometno prvenstvo nadaljevalo že danes, delovni teden pa med drugim prinaša tudi pokalna tekmovanja po različnih evropskih štadionih.