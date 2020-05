Odleglo tudi Mijatoviću: »To je dobra novica«

Ljubljana – Potem ko je vlada v sredo odločila, da se bodo lahko s 23. majem spet začela tudi tekmovanja na državni ravni, je postalo jasno, da se bo v začetku junija nadaljevalo tudi državno prvenstvo v nogometu. Kot pa je pojasnil predsednik Radenko Mijatović, Nogometne zveze Slovenije (NZS), igranje ne bi bilo možno, če bi odgovorni vztrajali pri karanteni.



»Če bi vztrajali pri karanteni in rednih testiranjih, ne bi mogli igrati. Sicer se tudi v pogovorih s strokovno skupino ministrstva za zdravje ugotavlja, da testiranja niso stoodstotna, ker se lahko okužba pokaže pozneje, zato tudi niso potrebna, če se izvede vse aktivnosti, ki so v protokolu,« je pojasnil Mijatović.



Ob tem je pristavil, da bi se moral – če bi se pri katerem od nogometašev pojavili simptomi koronavirusa – ta sam izločiti. »Testiranja bomo imeli le v izjemnih primerih, in sicer v primeru okužbe. Potem bi se morala testirati celotna ekipa,« je prvi mož NZS pojasnil, da karantena in stalna testiranja za zdaj niso predvidena v protokolu.



Zadovoljstva nad tem, da se bodo nadaljevala tekmovanja v nogometu, ne skriva. »To je dobra novica, da se lahko po 23. maju spet igra nogomet. Glede na to, da so klubi že začeli nekontaktne treninge, upam, da bodo začeli tudi kontaktne prej, kot je predvideno. To bi pomenilo boljše priprave za klube in sam začetek prvenstva,« je opozoril Mijatović.

V klubih si želijo vsaj tri tedne pravih priprav

Kot je dejal, si tudi sam – tako kot v klubih – želi, da bi prvenstva spet začeli v začetku junija. »Ključno pa je, da se bo prvenstvo končalo na igrišču in da si bodo klubi na njem priborili nastope v evropskih pokalih,« je še povedal predsednik NZS, pri kateri kot možne datume za nadaljevanje prvenstva omenjajo 3., 6. in 10. junij. Ustrezen datum bodo slednjič izbrali skupaj s predstavniki klubov, ki si želijo vsaj tri tedne pravih priprav.



Prvoligaški klubi so do prekinitve odigrali 25 od 36 kol. Na vrhu kraljuje Olimpija (50 točk), ki ima pet točk naskoka pred Celjem in Aluminijem (po 45). Sledijo Maribor (43), Mura (38), Tabor iz Sežane (29), Bravo (28), Triglav (27), Domžale (26) in velenjski Rudar (10).



Odgovorni pri NZS so sicer pred dnevi podaljšali sezono do 31. julija in predčasno končali drugo ligo, tako da bo v prihodnji sezoni v 1. SNL spet igral Koper. V kvalifikacijah za prvo ligo, ki bodo na sporedu po koncu sezone, se bo s predzadnjim iz Prve lige Telekom Slovenije merila Gorica.



Končati morajo še tudi pokalno tekmovanje. Štirje polfinalisti bodo predvidoma igrali v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, tako kot v ligi tudi brez prisotnosti gledalcev. Polfinalna para sta Aluminij – Mura in Kalcer Radomlje – Nafta 1903.