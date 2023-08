Odlična napoved za nov spektakularen teden slovenskega trojčka

Po sijajnem učinku slovenskih nogometnih klubov v Evropi so vse oči že uprte v naslednji teden, ki se bo začel s torkovo prvo tekmo 3. kola kvalifikacij za ligo prvakov v Stožicah med Olimpijo in slavnim turškim velikanom Galatasarayem. Imenitna predstava Ljubljančanov proti Ludogorcu je podžgala tudi druga dva slovenska kluba v kvalifikacijah za konferenčno ligo Celje in Maribor.

Riera vidi konferenčno ligo

Največjo senzacijo je pripravilo Celje. Pod taktirko trenerja Alberta Riere so Celjani v Guimaraesu nadomestili domači poraz s 3:4. Podaljšek je v 65. minuti zagotovil Gregor Bajde, nato pa se je dramatičen dvoboj s favorizirano Vitorio podaljšal v loterijo kazenskih strelov. Celjani so bili boljši in srečnejši.

Rierov odlični občutek je bil znova odločilen, saj se z menjavo v vratih – po porazu s 3:4 v Celju je Matka Obradovića zamenjal Matjaž Rozman – celjska mreža v naslednjih dveh tekmah ni zatresla.

»S trenerjem vratarjev Amelom Mujčinovićem smo proučili njihove strele. Pri enem sem šel celo v drugo smer od predvidene. Moral bi braniti še en strel, nisem poslušal Mujčinovića,« je novinarju Vala 202 zaupal eden od velikih celjskih junakov Rozman.

Riera je šel dlje, Celjane je na Portugalsko popeljal z jasnim ciljem, napredovanjem.

»Bili smo boljši, saj smo se naučili iz napak iz prve tekme. Načrt je deloval. Dobro smo jih proučili. Držanje žoge od vratarja do napada. Ponosen sem na igralce. Nimajo omejitev,« je povedal Riera in napovedal nov čudež. »Verjamem v napredovanje v skupinski del konferenčne lige.«

Albert Riera bi rad Celje popeljal do skupinskega dela konferenčne lige. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po Galatasaryu še Fenerbahče in beloruski neznanec

Po torkovem prvem stožiškem spektaklu bo v Sloveniji gostoval še en turški velikan iz Istanbula, Fenerbahče. Toda Mariborčani bodo prvo tekmo v četrtek, 10. t. m., igrali v Istanbulu. Fenerbahče, pri katerem je eden od zvezdnikov tudi slovenski reprezentant Miha Zajc, so poleti pripeljali težkokategornika: enega od najboljših napadalcev zadnjih deset let Bošnjaka Edina Džeka, ter kapetana Srbije Dušana Tadića. Spektakel v Ljudskem vrtu bo teden dni pozneje, 17. t. m.

Celjane na papirju čaka najlažja naloga v 3. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo. Nasprotnik je brez evropskega slovesa in neznan, beloruski Neman Grodno. Toda pozor, Grodno je trenutno vodilno moštvo beloruskega prvenstva. V 2. kolu je izločil malteški Balzan (2:0, 0:0), ki je bil boljši od Domžal. Prva tekma bo v četrtek v Celju, povratna na nevtralnem igrišču.