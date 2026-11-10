Odlična novica za vse navijače Bayerna, ki si lahko sedaj oddahnejo

Trener münchenskega Bayerna Vincent Kompany se je prvič po bolezni vrnil na klubski sedež, poroča nemška športna revija Kicker. Po navedbah nemških medijev je bil 40-letni Belgijec v torek dopoldne že v svoji pisarni na Säbener Strasse, kjer se je srečal tudi s športnim direktorjem Christophom Freundom.

Belgijski selektor je bil odsoten dobra dva tedna, potem ko se je 23. oktobra med treningom druge ekipe Bayerna zgrudil, zaradi česar so ga prepeljali v bolnišnico. Tam je ostal šest dni, zdravniki pa so ugotovili, da ima vnetje oziroma draženje možganskih ovojnic. Po odpustu je okrevanje nadaljeval doma.

Po navedbah münchenskega časnika TZ je Kompany danes dopoldne že delal v svoji pisarni. Na roki je nosil opornico, saj naj bi si ob padcu izpahnil ramo, še poroča časnik. Kdaj se bo vrnil na treninge in znova vodil ekipo na tekmah, še ni znano.

Bayern kljub odsotnosti glavnega trenerja uspešen

Med njegovo odsotnostjo sta ekipo vodila pomočnika trenerja Aaron Danks in Rene Marić. Danks je ob tem na družbenem omrežju Instagram pohvalil povezanost, značaj in predanost vseh v klubu ter izrazil veselje ob Kompanyjevi vrnitvi. Med odmevnejšimi uspehi v tem obdobju je bila zmaga z 2:0 proti madridskemu Atleticu v ligi prvakov. Častni predsednik Bayerna Uli Hoeness je minulo nedeljo napovedal, da naj bi se Kompany po reprezentančnem premoru, torej v dveh do treh tednih, vrnil na trenersko klop. Bayern bo naslednjo prvenstveno tekmo odigral 20. novembra, ko bo gostil Köln.