Odlična sreda: Jaka Bijol želi mir, City pa seje paniko

Sredin nogometni večer prinaša tekme, kjer bo na kocki veliko. Manchester City lahko z zmago skoči na vrh premier lige, Leeds Jake Bijola lovi točke za dokončno potrditev obstanka med elito, Barcelona pa želi po evropskem razočaranju narediti nov korak proti naslovu. V Italiji in Nemčiji bo šlo še bolj na nož, Atalanta in Lazio ter Bayer Leverkusen in Bayern München se bodo merili za finale pokala, Jan Oblak pa bo z Atleticom skušal pozabiti na pokalno razočaranje iz Seville.

21.00: Bournemouth – Leeds

Za Leeds je to tekma, s katero si lahko močno olajša zaključek sezone. Jaka Bijol je zdrav in predviden, da od prve minute začne v osrčju obrambe, zato bo eden ključnih mož v večeru, v katerem Leeds ne išče le točk, temveč mirnejši konec sezone. Obstanek med elito je bil osnovni cilj moštva s severa in ne manjka jim veliko, da ga tudi uresničijo. Bournemouth na drugi strani ostaja v igri za evropska mesta, zato ima tekma veliko vrednost za oba tabora. Kvote: Bournemouth 2,00, remi 3,35, Leeds 3,55.

21.00: Burnley – Manchester City

Zdaj gre v boju za naslov angleškega prvaka zelo zares. Če City zmaga, bo skočil na prvo mesto premier lige, potem ko se je zdelo, da Arsenala na šampionskem pohodu ne bo zaustavil nihče. City ni vodil vse od avgusta! Ob tem ni zanemarljivo niti to, da je Burnley globoko v boju za obstanek, zato so točke za obe ekipi izjemno pomembne. City ima priložnost, da še poveča pritisk na slačilnico Arsenala, a pozor: v primeru spodrsljaja bi vrh lige zadržali topničarji in vloge bi se obrnile. Kvote: Burnley 15,80, remi 6,45, Manchester City 1,16.

Manchester City lahko prevzame vodstvo na lestvici. FOTO: Darren Staples/AFP

19.00: Elche – Atletico Madrid

Pod drobnogledom bo tudi Jan Oblak. Atletico gostuje pri Elcheju v trenutku, ko si ne sme privoščiti novega zdrsa, napovedi pred tekmo pa Oblaka znova vračajo v začetno enajsterico. To ni večer za igro s pol moči, saj Atletico po izgubljenem pokalnem finalu proti Sociedadu potrebuje odziv in dragocene točke, Elche pa je doma dovolj neugoden, da lahko tekmo zaplete. Kvote: Elche 2,50, remi 3,40, Atletico Madrid 2,53.

21.30: Barcelona – Celta Vigo

Barcelona lovi nov velik korak proti ubranitvi naslova. Po izpadu v četrtfinalu lige prvakov proti Atleticu potrebuje domač odziv, napovedi pa poudarjajo, da bi z novo zmago prišla še bliže naslovu španskega prvaka. Tekma ima zato dvojni pomen: športni zaradi točk, psihološki zaradi nuje po takojšnjem odgovoru po evropskem udarcu. Kvote: Barcelona 1,25, remi 6,00, Celta Vigo 10,00.

21.30: Atalanta – Lazio

V Bergamu bo šlo neposredno za finale italijanskega pokala. Prva tekma v Rimu se je končala z 2:2, zato je povratni obračun povsem odprt, zmagovalca pa v finalu že čaka Inter, ki je v torek izločil Como. Atalanta proti Bayernu v LP ni pustila dobrega vtisa, italijanski nogomet je v težavah, lovorika bi bila za Rimljane ali igralce iz Lombardije zelo dobrodošla. Kvote: Atalanta 1,75, remi 3,60, Lazio 4,30.

20.45: Bayer Leverkusen – Bayern München

Tudi v Nemčiji je na sporedu pokalni polfinale. Bayern prihaja na BayAreno kot sveži nemški prvak, toda sredina tekma mu lahko odpre še pot do nove dvojne krone. Za Leverkusen pa je to ena največjih priložnosti sezone, saj lahko doma ustavi največjega tekmeca in si pribori finale. Koliko slavja (in piva) so si čez vikend privoščili Bavarci, koliko adutov skrivajo domačini? Kvote: Leverkusen 5,00, remi 4,50, Bayern München 1,53.

Bayern je minuli konec tedna postal nemški prvak. Lahko pridejo tudi v finale pokala? FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP