  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Odlična sreda: Jaka Bijol želi mir, City pa seje paniko

Sredin večer prinaša šest tekem z velikim tekmovalnim pomenom. V Angliji se odloča v boju za naslov in obstanek, v Italiji in Nemčiji pa za finale pokala.
Jaka Bijol bo v osrčju Leedsove obrambe. FOTO: AFP
Galerija
Jaka Bijol bo v osrčju Leedsove obrambe. FOTO: AFP
N. Gr.
22. 4. 2026 | 17:00
22. 4. 2026 | 17:03
5:36
A+A-

Sredin nogometni večer prinaša tekme, kjer bo na kocki veliko. Manchester City lahko z zmago skoči na vrh premier lige, Leeds Jake Bijola lovi točke za dokončno potrditev obstanka med elito, Barcelona pa želi po evropskem razočaranju narediti nov korak proti naslovu. V Italiji in Nemčiji bo šlo še bolj na nož, Atalanta in Lazio ter Bayer Leverkusen in Bayern München se bodo merili za finale pokala, Jan Oblak pa bo z Atleticom skušal pozabiti na pokalno razočaranje iz Seville. 

image_alt
Od vrha do dna: tragičen padec nekdanjega prvaka

21.00: Bournemouth – Leeds

Za Leeds je to tekma, s katero si lahko močno olajša zaključek sezone. Jaka Bijol je zdrav in predviden, da od prve minute začne v osrčju obrambe, zato bo eden ključnih mož v večeru, v katerem Leeds ne išče le točk, temveč mirnejši konec sezone. Obstanek med elito je bil osnovni cilj moštva s severa in ne manjka jim veliko, da ga tudi uresničijo. Bournemouth na drugi strani ostaja v igri za evropska mesta, zato ima tekma veliko vrednost za oba tabora. Kvote: Bournemouth 2,00, remi 3,35, Leeds 3,55.

21.00: Burnley – Manchester City

Zdaj gre v boju za naslov angleškega prvaka zelo zares. Če City zmaga, bo skočil na prvo mesto premier lige, potem ko se je zdelo, da Arsenala na šampionskem pohodu ne bo zaustavil nihče. City ni vodil vse od avgusta! Ob tem ni zanemarljivo niti to, da je Burnley globoko v boju za obstanek, zato so točke za obe ekipi izjemno pomembne. City ima priložnost, da še poveča pritisk na slačilnico Arsenala, a pozor: v primeru spodrsljaja bi vrh lige zadržali topničarji in vloge bi se obrnile. Kvote: Burnley 15,80, remi 6,45, Manchester City 1,16.

Manchester City lahko prevzame vodstvo na lestvici. FOTO: Darren Staples/AFP
Manchester City lahko prevzame vodstvo na lestvici. FOTO: Darren Staples/AFP

19.00: Elche – Atletico Madrid

Pod drobnogledom bo tudi Jan Oblak. Atletico gostuje pri Elcheju v trenutku, ko si ne sme privoščiti novega zdrsa, napovedi pred tekmo pa Oblaka znova vračajo v začetno enajsterico. To ni večer za igro s pol moči, saj Atletico po izgubljenem pokalnem finalu proti Sociedadu potrebuje odziv in dragocene točke, Elche pa je doma dovolj neugoden, da lahko tekmo zaplete. Kvote: Elche 2,50, remi 3,40, Atletico Madrid 2,53.

21.30: Barcelona – Celta Vigo

Barcelona lovi nov velik korak proti ubranitvi naslova. Po izpadu v četrtfinalu lige prvakov proti Atleticu potrebuje domač odziv, napovedi pa poudarjajo, da bi z novo zmago prišla še bliže naslovu španskega prvaka. Tekma ima zato dvojni pomen: športni zaradi točk, psihološki zaradi nuje po takojšnjem odgovoru po evropskem udarcu. Kvote: Barcelona 1,25, remi 6,00, Celta Vigo 10,00.

image_alt
Barcelona ne skriva, naprej brez Lewandowskega, de Jonga, Rashforda ...

21.30: Atalanta – Lazio

V Bergamu bo šlo neposredno za finale italijanskega pokala. Prva tekma v Rimu se je končala z 2:2, zato je povratni obračun povsem odprt, zmagovalca pa v finalu že čaka Inter, ki je v torek izločil Como. Atalanta proti Bayernu v LP ni pustila dobrega vtisa, italijanski nogomet je v težavah, lovorika bi bila za Rimljane ali igralce iz Lombardije zelo dobrodošla. Kvote: Atalanta 1,75, remi 3,60, Lazio 4,30.

20.45: Bayer Leverkusen – Bayern München

Tudi v Nemčiji je na sporedu pokalni polfinale. Bayern prihaja na BayAreno kot sveži nemški prvak, toda sredina tekma mu lahko odpre še pot do nove dvojne krone. Za Leverkusen pa je to ena največjih priložnosti sezone, saj lahko doma ustavi največjega tekmeca in si pribori finale. Koliko slavja (in piva) so si čez vikend privoščili Bavarci, koliko adutov skrivajo domačini? Kvote: Leverkusen 5,00, remi 4,50, Bayern München 1,53.

Bayern je minuli konec tedna postal nemški prvak. Lahko pridejo tudi v finale pokala? FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP
Bayern je minuli konec tedna postal nemški prvak. Lahko pridejo tudi v finale pokala? FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP

Tekma Ura začetka
Bournemouth - Leeds 21.00
Burnley - Manchester City 21.00
Elche - Atletico Madrid 19.00
Barcelona - Celta Vigo 21.30
Atalanta - Lazio 21.30
Bayer Leverkusen - Bayern München 20.45

Več iz teme

Atletico MadridnogometBarcelonatuja prvenstvanaši na tujemJan OblakJaka Bijolstavešportne stave

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo