Odlične novice za Jana Oblaka, kapetan je dobil sina

V družini slovenskega nogometnega kapetana naj bi se razveselili prvorojenca. Po poročanju srbskih medijev sta Jan Oblak in njegova partnerka, srbska teniška igralka Olga Danilović, postala starša dečka, ki sta ga poimenovala Maksim. Športnika, ki svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo, novice za zdaj še nista javno potrdila.

Triintridesetletni vratar madridskega Atletica in osem let mlajša teniška igralka sta par od pomladi 2023, skupaj pa živita v španski prestolnici. Letos sta zvezo po poročanju medijev nadgradila še z zaroko. Čeprav občasno na družbenih omrežjih objavita skupne fotografije, o svojem odnosu javno govorita redko.

Foto Instagram/Jan Oblak

Ugibanja o povečanju družine so se pojavila že junija, ko so srbski mediji poročali, da naj bi Danilovićeva, hčerka slovitega srbskega košarkarja Predraga Danilovića, otroka pričakovala proti koncu poletja oziroma septembra. Par se tudi takrat ni odzval na govorice, kasneje je postalo znano, da otroka pričakujeta ob koncu oktobra.

Srbkinja se je medtem umaknila s teniških turnirjev. Nazadnje je nastopila februarja v Romuniji, kjer je v drugem krogu izgubila proti Poljakinji Maji Chwaliński. Novica o rojstvu sina tako ostaja neuradna, prav tako ime Maksim, ki ga navajajo srbski mediji.

Oblak je bil v zadnjih tednih v odlični formi, bil je junak remija Atletica v Stuttgartu in zmage nad Alavesom v prvenstvu, naslednjo temo pa bo morda izpustil, več bo znano v naslednjih dneh.