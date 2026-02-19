  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Odlični Jan Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

Diego Simeone je bil po remiju kritičen do igre varovancev, Koke še verjame v zasuk. Kljub trem golom v mreži Jan Oblak med najbolje ocenjenimi na igrišču.
Nicolo Tresoldi je odigral odlično tekmo za Club Brugge. FOTO: Maurice van Steen/Reuters
Galerija
Nicolo Tresoldi je odigral odlično tekmo za Club Brugge. FOTO: Maurice van Steen/Reuters
Nejc Grilc
19. 2. 2026 | 14:30
19. 2. 2026 | 14:33
4:26
Sezone, ko je madridski Atletico zmagoval z jekleno voljo, nepopustljivostjo in granitno obrambo so le še lep spomin. Ob nezanesljivi obrambi pred seboj je Jan Oblak prepogosto na prepihu, v prvem polčasu v Bruggeju je še uspel rešiti moštvo pred zaostankom, v drugem je šel trikrat po žogo v svojo mrežo, a ostal junak žimničarjev. »Nismo izgubili, zdaj pa moramo pokazati, da smo na Metropolitanu težak tekmec za vse,« je kapetan Koke iskal pozitivne vidike zanimivega remija (3:3) na štadionu Jana Breydla, ki je navdušil predvsem nevtralne navijače. Podobno kot Bodø/Glimt, ki piše severnjaško nogometno pravljico.

Po golu Christosa Tzolisa v 89. minuti so se morali sprijazniti z remijem, niti domača zmaga ne bi bila nezaslužena. Diego Simeone ni iskal izgovorov, na vprašanje, kaj morajo izboljšati na povratni tekmi, je preprosto odvrnil: »Vse!« Atletico ostaja favorit dvoboja, je prepričan Koke: »Še ena tekma, kjer smo zapravili vodstvo, bila je kot tobogan, podobno kot celotna naša sezona. V Bruggeju nikomur ni lahko zmagati, tudi Barcelona se je opekla, le Arsenalu je uspelo. Na Metropolitanu bomo imeli podporo navijačev, vsi vemo, da smo na domači zelenici drugačno moštvo.«

