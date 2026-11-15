Odlični obeti za Šeška ob ameriški prevladi nad Haitijem

Združene države Amerike so s 6:0 nadigrale Haiti in si v Miamiju na široko odprle vrata v polfinale lige narodov nogometne zveze Concacaf. Predzadnja tekma trenerja Mauricia Pochettina na čelu ameriške nogometne reprezentance se je tako končala z odmevno zmago.

Z zadetki Christiana Pulisica, ki je dosegel dva gola, Austona Trustyja, Juliana Halla, Westona McKennieja in Folarina Baloguna so si ZDA zagotovile prepričljivo prednost na prvi tekmi četrtfinala, s čimer so praktično že odločile končnega zmagovalca pred povratnim obračunom, ki bo v torek v Cincinnatiju.

Priprave na tekmo v Miamiju so minile v senci novice o odhodu Pochettina z mesta selektorja ZDA, potem ko je sprejel ponudbo za prevzem Manchester Uniteda, ekipe slovenskega napadalca Benjamina Šeška. Vendar ni bilo videti, da bi novica o Pochettinovem odhodu zmotila ameriške priprave. Nasprotno, povsem so nadigrali Haiti, udeleženca svetovnega prvenstva, in dosegli najvišjo zmago v času dvoletnega mandata argentinskega strokovnjaka.

»Pochettino je izjemen trener, ki je v reprezentanco vnesel veliko novega,« je po tekmi dejal Folarin Balogun. »Vedno je žalostno, ko vrhunski trener odide, a to je pač del športa. Danes je bilo najpomembneje, da smo držali skupaj in zmagali. To naredi slovo še lepše,« je dodal.