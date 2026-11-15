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Nogomet

Odlični obeti za Šeška ob ameriški prevladi nad Haitijem

Novi trener Manchester Uniteda Mauricio Pochettino je svojo predzadnjo tekmo na lopi ameriške reprezentance sklenil na najboljši način možen.
Pochettino bo skušal United najprej spraviti izven cone izpada, kamor je klub padel pod vodstvom Michaela Carricka. FOTO: Carlos Barria/Reuters
Galerija
Pochettino bo skušal United najprej spraviti izven cone izpada, kamor je klub padel pod vodstvom Michaela Carricka. FOTO: Carlos Barria/Reuters
L. Š.
15. 11. 2026 | 08:23
1:53
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Združene države Amerike so s 6:0 nadigrale Haiti in si v Miamiju na široko odprle vrata v polfinale lige narodov nogometne zveze Concacaf. Predzadnja tekma trenerja Mauricia Pochettina na čelu ameriške nogometne reprezentance se je tako končala z odmevno zmago.

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Michael Carrick je preteklost, Benjamina Šeška bo vodil Mauricio Pochettino

Z zadetki Christiana Pulisica, ki je dosegel dva gola, Austona Trustyja, Juliana Halla, Westona McKennieja in Folarina Baloguna so si ZDA zagotovile prepričljivo prednost na prvi tekmi četrtfinala, s čimer so praktično že odločile končnega zmagovalca pred povratnim obračunom, ki bo v torek v Cincinnatiju.

Priprave na tekmo v Miamiju so minile v senci novice o odhodu Pochettina z mesta selektorja ZDA, potem ko je sprejel ponudbo za prevzem Manchester Uniteda, ekipe slovenskega napadalca Benjamina Šeška. Vendar ni bilo videti, da bi novica o Pochettinovem odhodu zmotila ameriške priprave. Nasprotno, povsem so nadigrali Haiti, udeleženca svetovnega prvenstva, in dosegli najvišjo zmago v času dvoletnega mandata argentinskega strokovnjaka.

»Pochettino je izjemen trener, ki je v reprezentanco vnesel veliko novega,« je po tekmi dejal Folarin Balogun. »Vedno je žalostno, ko vrhunski trener odide, a to je pač del športa. Danes je bilo najpomembneje, da smo držali skupaj in zmagali. To naredi slovo še lepše,« je dodal.

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