Odlično za prvega, zdaj manjka samo še 98 golov

Ronaldo za stoti gol izbral Švede?

Kylian Mbappé je odločlil zmagovalca v Stockholmu, zdaj ga čakajo rado videni tekmeci iz Rusije, Hrvati. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP



Brez starih še ne gre



Od sosedov zmagali le Avstrija in Madžarska

bo še počakal na jubilejni 100. reprezentančni gol, a je lahko kljub visoki zmagi svojih rojakov Portugalcev proti dopustniški in oslabljeni Hrvaški v skrbeh za svoj status: Portugalci so brez prvega zvezdnika igrali kot naviti. Hrvati so dobili jasno sporočilo, brez starejših še niso nared za bitke z najboljšimi. Med njimi sta se v prvih tekmah septembrskega paketa tekem nogometne lige narodov srečno izvlekla Anglija in Francija, Belgija je bila zanesljiva.Ko mačke ni doma, miši plešejo, je pregovor, ki so ga upoštevali Portugalci. Najdražji Portugalecje ob Ronaldovi odsotnosti zabil svoj prvi reprezentančni gol (mediji so zbadljivo pripomnili, da mu jih zdaj manjka še 98), Atleticovemu zvezdniku se je na seznamu strelcev novincev pridružil šeImenitni portugalski večer, mediji so ga označili za ekshibicijskega z obrisi sambe in visokega evropskega ritma, je s sijajnim golom odprl. Piko na i je postavilRonaldo, ki zaradi poškodbe ni želel tvegati in bo najverjetneje 100. gol lovil proti torkovemu tekmecu lažje kategorije, Švedski, je v predstavi svojih mlajših mojstrov morda zaslutil, da se njegov čas izteka.Hrvaški strelecje pri zaostanku 0:3 le dopolnil statistiko. Bilanca medsebojnih dvobojev je zdaj še bolj strašljiva za Hrvaško: šest tekem, pet porazov in nedoločen izid z razliko v golih 2:12.»Ne moremo še brez Luke, Ivana, Šimeta, Ivana, Marcela,« so ugotavljali hrvaški strokovnjaki.(niso igrali),(v igro sta prišla v 2. polčasu) so težka kategorija hrvaških zvezdnikov in so še nepogrešljivi ter brez skrbi, da bi jih lahko mlajši že izrinili. Še težji poraz je preprečil najboljši posameznik pri naših južnih sosedih vratar, trikrat se je zatresel okvir njegovih vrat. »Težko je, nimamo tako velikega nabora igralcev,« je med drugim potožil hrvaški selektorKaj bi o širini selekcije potem povedal naš selektorOgnjeviti nimajo prav veliko časa za celjenje ran. Jutri gredo v bitko še z eno reprezentanco, za katero še niso našli recepta – s Francijo. Po evropskih prvakih še svetovni, podprvakom Hrvatom se torej ne piše nič dobrega. Trikolori, ki jih je v Stockholmu do minimalne zmage popeljal, se bodo z izzivalci iz Rusije pomerili še sedmič. Niso še izgubili, kar štirikrat so jih premagali (2:1, 3.0, 2:0, 4:2). Razlika v golih je 13:5.Izkupiček reprezentanc iz nekdanje Jugoslavije, potem ko sta najmočnejši selekciji doživeli visoka poraza (Srbija v Rusiji z 1:3), sta olepšali le Severna Makedonija in Črna Gora. Od naših sosed sta bila v uvodnih tekmah uspešni le Avstrija na Norveškem in Madžarska v Turčiji.