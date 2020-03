Odločitev o Cortini v soboto, o Planici pozneje

Svet Mednarodne smučarske zveze (FIS) je danes na izredni telefonski seji sklenil, da bo o zaključku svetovnega pokala v alpskem smučanju v italijanski Cortini d'Ampezzo odločil v soboto. Tako so se odločili po posebnem zasedanju in sodelovanju s pristojnimi organi v Italiji. Oblasti v naši zahodni soseščini so sicer v začetku meseca odločile, da bo treba za en mesec športne prireditve izvajati brez gledalcev za čim manjšo možnost širjenja novega koronavirusa.



Odločitev o izvedbi tekem v Cortini d'Ampezzu, prizorišču zadnjih tekem v sezoni alpskega smučanja, pa bo torej padla v soboto dopoldan. Za zdaj ostala tekmovanja pod okriljem Fisa ostajajo na programu, a nekatera potekajo brez prisotnosti gledalcev, med njimi tudi tekme v smučarskih skokih v Oslu na Holmenkollnu.



Usoda Planice, kjer bo med 19. in 22. marcem potekalo svetovno prvenstvo v poletih, še ni znana, po besedah Smučarske zveze Slovenije pa priprave na dogodek potekajo nemoteno.