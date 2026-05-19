Odločitev padla tik pred zdajci: Neymar bo na mundialu zaigral za Brazilijo

Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute, zdaj je v postavi. Štiriintridesetletni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol.

Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je v ponedeljek objavil končni seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, nanj je bil uvrščen tudi Neymar.

Brazilska reprezentanca na SP 2026: Vratarji: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio) Obrambni igralci: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St Petersburg) Vezisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo) Napadalci: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Pred časom so se sicer pojavili dvomi o telesni pripravljenosti 34-letnega napadalca, zato ga Ancelotti marca ni izbral za zadnji dve mednarodni tekmi. »Neymar lahko gre na svetovno prvenstvo, če bo stoodstotno zdrav,« je takrat dejal Italijan.

Neymar je zadnje od svojih 128 nastopov za rekordne svetovne prvake odigral pred dvema letoma in pol: oktobra 2023 si je zvezdnik, nagnjen k poškodbam, med porazom (0:2) proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu. Od takrat se Neymar nikoli ni vrnil v prejšnjo formo. Savdski klub Al-Hilal mu je januarja 2025 dovolil oditi kot prost igralec, da se je lahko v Braziliji pridružil svojemu domačemu klubu Santosu.

Odločitev Ancelottija so toplo pozdravili Brazilci. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

»Neymar je izboljšal svojo telesno pripravljenost; na tem svetovnem prvenstvu bo za nas pomemben igralec,« je na novinarski konferenci dejal selektor.

Šestinšestdesetletni italijanski trener je o izboru Neymarja dodal: »Ima izkušnje na tej ravni tekmovanja, naklonjenost naše ekipe in lahko ustvari boljše vzdušje v garderobi.«

Brazilija se bo na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v skupini C 14. junija pomerila z afriškim prvakom Marokom. Šest dni pozneje se bo selecao pomeril z avtsajderjem Haitijem, nato 25. junija sledi še obračun s Škotsko.