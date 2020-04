Odlok vlade še ne dovoljuje običajnih treningov vrhunskih športnikov

Nov sestanek v prihodnjih dneh

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec (levo) se je v petek sestal z ministrico MIZŠ Simono Kustec. FOTO: Jože Suhadolnik



Vodstvi OKS in ministrstva že minuli petek

Odlok vlade za omilitev nekaterih ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije koronavirusa v Sloveniji, še ne dovoljuje običajne vadbe vrhunskih športnikov. Ti lahko vadijo po pogojih, ki veljajo za vse državljane, je pojasnil generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Pogoje za treninge bodo usklajevali prihodnji teden.»O tem bomo govorili na operativni ravni predstavnikov OKS in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v naslednjih dnevih in predloge uskladili ter pripravili za odločanje na vladi v drugi polovici tedna,« je za STA pojasnil Perko.Z novim odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki ga je vlada sprejela na dopisni seji sredi tedna, je omogočenih tudi več športnih aktivnosti. Tako lahko posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb v svoji občini od petka izvaja individualno športno-rekreacijsko dejavnost.Med slednje sodijo so tek, kolesarjenje, golf, joga in dejavnost, pri kateri ni mogoč stik z drugimi posamezniki, na primer tenis, badminton, balinanje. Še vedno niso dovoljeni kolektivni športi, prav tako ne denimo igranje dvojic v tenisu in podobno ali pa rekreacija in vadba v drugi občini.Obisk teniških in golf igrišč bo možen šele v ponedeljek, ko bodo upravitelji igrišč lahko začeli obratovati, saj vlada kot prvi dan odprtja določa 20. april, ko bodo delovati začele nekatere trgovine in storitvene dejavnosti, kamor sodi tudi upravljanje športno-rekreativnih centrov.Predsednik OKSter Perko pa sta se v petek, 17. aprila, sestala z ministrico MIZŠter njeno ožjo ekipo. Na ministrstvu so se dogovorili, da bodo nekatere ukrepe za omilitev posledic zaustavitve vseh dejavnosti športa ter njegovega ponovnega oživljanja usklajevali prihodnji teden, ko bo na dnevnem redu tudi usklajevanje pogojev za treninge vrhunskih športnikov in postopno sproščanje omejitev.Po usklajevanju s strokovnima deloma MIZŠ in OKS je v četrtek predvidena tudi seja vlade, kjer bodo govorili tudi o ukrepih za pomoč športu, ter prav tako v četrtek ob 14. uri seja izvršnega odbora (IO) OKS. OKS je na podlagi ankete s panožnimi zvezami pripravil seznam konkretnih korakov za ponovno oživljanje 37 športov, ki je v času pandemije novega koronavirusa zaustavljen. »Vse zadeve, ki se tičejo ukrepov za pomoč športu in njegovega ponovnega oživljanja, bomo obravnavali najprej na začetku prihodnjega tedna na direktoratu za šport MIZŠ in ga nato tudi uskladili z ministrstvom, preden jih bo naslednji četrtek obravnavala vlada. O njih bomo govorili tudi na četrtkovi seji IO OKS, ki jo bomo opravili prek videokonference,« je za STA naslednje korake strnil Gabrovec.