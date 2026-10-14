Odmeven zapis, ki je morda še bolj načel Ronaldovo sebičnost

Spor med portugalskim selektorjem Jorgejem Jesusom in kapetanom nogometne reprezentance Cristianom Ronaldom je dobil novo, globoko odmevno poglavje. Luis Henrique , ugledni pravnik in odvetnik selektorja Jorgeja Jesusa, je v portugalskem športnem dnevniku Record objavil oster, brezkompromisen poslovilni zapis z naslovom Moj zadnji ples . V njem je javno naznanil konec svojega sodelovanja z medijem, razlog pa je neposredna lastniška povezanost časnika z zvezdnikom kluba Al Nassr.

»Nekatere kolumne so napisane s srcem, druge z vestjo. Tale sodi med slednje in bo po vsej verjetnosti zadnja, pod katero se podpisujem na teh straneh. Ne zaradi zunanjih pritiskov, temveč zaradi povsem osebne odločitve. Zame so dejstva preprosta: Cristiano Ronaldo je večinski delničar družbe Medialivre, v katere lasti je ta časopis,« je izpostavil Henrique.

Ker je kapetan reprezentance v odprtem sporu z Jorgejem Jesusom in posledično tudi z njim, pravnik meni, da bi bilo nadaljnje delo za Record moralno nesprejemljivo.

»Bilo bi neokusno, če bi še naprej sodeloval s podjetjem in prejemal plačilo od družbe, v kateri ima Ronaldo lastniški delež. Intelektualne neodvisnosti ni brez finančne neodvisnosti. Kdor komentira družbeno moč, ne more biti odvisen od tistega, o katerem piše. Te vezi želim pretrgati v tem trenutku – zato, da nihče ne bi pomislil ali sanjal, da mi lahko narekuje kakršne koli 'posledice'.« Ob tem je dodal ostro misel o novinarski etiki – »Svoboda, ki jo udejanjamo le takrat, ko nas nič ne stane, se imenuje udobje. Nikoli pa nisem pisal iz udobja.«

Opozorilo za osamljenega zvezdnika

V sklepnem delu zapisa je Henrique petkratnemu dobitniku zlate žoge nepsoredno poslal kritiko, ki močno odmeva v nogometnem svetu.

»Velik del tega, kar ste dosegli zase, za svojo družino in domovino, smo na teh straneh branili, hvalili in nenehno opominjali tiste, ki so na to najhitreje pozabili,« je zapisal Jesusov odvetnik, nato pa prešel k bistvu spora.

»Vendar pa s svojimi dejanji, vedenjem in obsedenostjo z določenimi cilji dosegate nekaj, kar ni uspelo še nobenemu nasprotniku na igrišču: uničujete naš spomin na vse dobro, kar ste nam dali. Vedno bolj se obdajate z ljudmi, ki vam govorijo le tisto, kar želite slišati, in vedno manj z tistimi, ki vam povedo resnico.«

Svojo zadnjo kolumno je Henrique zaključil z brezčasno prispodobo o zatonu nedotakljivih: »To je usoda bogov in avtokratov: na koncu ostanejo sami na Olimpu, obkroženi le še z ogledali.«