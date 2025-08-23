Odraščal je na ulici, a tako brutalnega gostilniškega pretepa še ni videl

Incident v slačilnici Marseilla po porazu v Rennesu, ki čedalje bolj vznemirja francosko nogometno javnost, še zdaleč ni bil tako nedolžen, kot je bilo slutiti. Čeprav je klubsko vodstvo takoj ukrepalo in je glavna akterja petelinjenja Adriena Rabiota ter Jonathana Roweja že dalo na seznam za odstrel, sta o razsežnosti spora spregovoril tudi vodilni mož kluba in trener.

Adrien Rabiot velja za grdega dečka francoskega nogometa. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Predsednik klubaje priznal, da je bil incident »izjemno nasilen in nekaj, česar še nikoli nisem doživel«, medtem ko je bilše bolj odkrit. »Res je, med pretepom ni bil zlomljen noben zob, ampak to je bil pretep, kakršnega še nisem videl v vseh svojih letih v nogometu. Bil je pravi gostilniški pretep, pred športnim direktorjem, pred trenerjem, soigralec pa je bil na tleh (, ki naj bi omedlel),« Italijan ni skrival osuplosti in nadaljeval.

Trener Marseilla Roberto De Zerbi v svoji karieri še ni videl tako brutalnega pretepa. FOTO: Christophe Simon/AFP

»Prvič v svoji karieri nisem vedel, kako naj se odzovem, kaj naj storim. Še nikoli nisem videl česa podobnega. Prihajam z ulice, vajen sem pretepov, ampak še nikoli nisem videl česa podobnega. Telesni stražarji kluba so jih poskušali ločiti. Običajno naj bi nas varovali pred drugimi, ne pred nami samimi,« je povedal De Zerbi in se na novinarski konferenci vprašal: »Kaj se zgodi, če se na delovnem mestu spreta dva človeka, dva zaposlena, dva delavca, dva odvetnika?«

Napadalec Jonathan Rowe, ki je bil strelec tretjega angleškega gola v finalu evropskega prvenstva do 21 let, bo kariero nadaljeval v Italiji. FOTO: David W Cerny/Reuters

»Boksarja« sta medtem že na poti v drug klub. Mladega angleškega reprezentanta, ki je junija z Anglijo ubranil naslov evropskega prvenstva in je v skupinskem delu tekmovanja proti Sloveniji (0:0) igral 64 minut, je že vzela Bologna, medtem ko si 30-letni Francoz še ni našel novega delodajalca. A za francoskega reprezentanta (za »Les bleus« je zbral je 53 nastopov), ki je v Marseillu prestopil lansko poletje kot prost igralec iz Juventusa, a velja tudi za zelo neugodnega moža, če mu kdo stopi na žulj, naj ne bi manjkalo ponudnikov. Kot kaže, se bo preselil v Monte Carlo, kjer domuje Monaco.