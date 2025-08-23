  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Odraščal je na ulici, a tako brutalnega gostilniškega pretepa še ni videl

    Boksarski dsvoboj med nogometašema Marseilla Adrienom Rabiotom in Jonathanom Rowejom je osupnil tudi trenerja Roberta De Zerbija.
    Predsednik Marseilla Španec Pablo Longoria tudi pred novinarji ni skrival ogorčenosti nad dogodkom v slačilnici. FOTO: Christophe Simon/AFP
    Galerija
    Predsednik Marseilla Španec Pablo Longoria tudi pred novinarji ni skrival ogorčenosti nad dogodkom v slačilnici. FOTO: Christophe Simon/AFP
    G. N.
    23. 8. 2025 | 13:10
    23. 8. 2025 | 13:10
    2:33
    A+A-

    Incident v slačilnici Marseilla po porazu v Rennesu, ki čedalje bolj vznemirja francosko nogometno javnost, še zdaleč ni bil tako nedolžen, kot je bilo slutiti. Čeprav je klubsko vodstvo takoj ukrepalo in je glavna akterja petelinjenja Adriena Rabiota ter Jonathana Roweja že dalo na seznam za odstrel, sta o razsežnosti spora spregovoril tudi vodilni mož kluba in trener.

    Adrien Rabiot velja za grdega dečka francoskega nogometa.  FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Adrien Rabiot velja za grdega dečka francoskega nogometa.  FOTO: Stephane Mahe/Reuters

    Predsednik kluba Pablo Longoria je priznal, da je bil incident »izjemno nasilen in nekaj, česar še nikoli nisem doživel«, medtem ko je bil Roberto De Zerbi še bolj odkrit. »Res je, med pretepom ni bil zlomljen noben zob, ampak to je bil pretep, kakršnega še nisem videl v vseh svojih letih v nogometu. Bil je pravi gostilniški pretep, pred športnim direktorjem, pred trenerjem, soigralec pa je bil na tleh (Darryl Bakola, ki naj bi omedlel),« Italijan ni skrival osuplosti in nadaljeval.

    Trener Marseilla Roberto De Zerbi v svoji karieri še ni videl tako brutalnega pretepa. FOTO: Christophe Simon/AFP
    Trener Marseilla Roberto De Zerbi v svoji karieri še ni videl tako brutalnega pretepa. FOTO: Christophe Simon/AFP

    »Prvič v svoji karieri nisem vedel, kako naj se odzovem, kaj naj storim. Še nikoli nisem videl česa podobnega. Prihajam z ulice, vajen sem pretepov, ampak še nikoli nisem videl česa podobnega. Telesni stražarji kluba so jih poskušali ločiti. Običajno naj bi nas varovali pred drugimi, ne pred nami samimi,« je povedal De Zerbi in se na novinarski konferenci vprašal: »Kaj se zgodi, če se na delovnem mestu spreta dva človeka, dva zaposlena, dva delavca, dva odvetnika?«

    Napadalec Jonathan Rowe, ki je bil strelec tretjega angleškega gola v finalu evropskega prvenstva do 21 let, bo kariero nadaljeval v Italiji. FOTO: David W Cerny/Reuters
    Napadalec Jonathan Rowe, ki je bil strelec tretjega angleškega gola v finalu evropskega prvenstva do 21 let, bo kariero nadaljeval v Italiji. FOTO: David W Cerny/Reuters

    »Boksarja« sta medtem že na poti v drug klub. Mladega angleškega reprezentanta, ki je junija z Anglijo ubranil naslov evropskega prvenstva in je v skupinskem delu tekmovanja proti Sloveniji (0:0) igral 64 minut, je že vzela Bologna, medtem ko si 30-letni Francoz še ni našel novega delodajalca. A za francoskega reprezentanta (za »Les bleus« je zbral je 53 nastopov), ki je v Marseillu prestopil lansko poletje kot prost igralec iz Juventusa, a velja tudi za zelo neugodnega moža, če mu kdo stopi na žulj, naj ne bi manjkalo ponudnikov. Kot kaže, se bo preselil v Monte Carlo, kjer domuje Monaco. 

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Adrien Rabiot

    Celo poletje je bil na dopustu, zdaj je našel službo v domovini

    Francoskega nogometnega reprezentanta Adriena Rabiota, ki je brez kluba od začetka sezone, od prestopa k Marseillu loči le še zdravniški pregled.
    16. 9. 2024 | 08:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ligue 1

    Parižani kar 80 odstotkov igrali na ena vrata, zabili pa le en gol

    Francoski in evropski klubski prvbak Paris St-Germain je v 2. kolu francoskega nogometnega prvenstva z 1:0 premagal Angers.
    23. 8. 2025 | 07:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Iz Francije v ligo prvakov še Marseille in Monaco

    Odigrali 33., predzadnje kolo francoskega nogometnega prvenstva.
    10. 5. 2025 | 23:43
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Anton Harej

    Vse kaže, da bo kandidatov za predsednika NSi več

    Kandidaturo je že napovedal Jernej Vrtovec, sledi še Anton Harej.
    Barbara Eržen 22. 8. 2025 | 19:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Iz Ljubljane in z Bleda prek Portoroža v New York

    Pred državnim vrhom najpomembnejša jesen v zunanji politiki. Slovenska diplomatska mreža se bo v tem in prihodnjem letu obsežno kadrovsko prenovila.
    Uroš Esih 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Adrien RabiotOlympique MarseilleJonathan RoweRoberto De Zerbi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Film & TV
    Filmski festival

    Srce Sarajeva filmu Veter govori mi in kvartetu igralk v Kuklinem filmu Fantasy

    Srce Sarajeva je letos utripalo tudi slovensko. Najboljši film je Veter govori mi, srce Sarajeva za najboljšo igro pa kvartet igralk v Kuklinem filmu Fantasy.
    Vesna Milek 23. 8. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Republika Srbska

    Skupščina Republike Srbske določila datum za referendum o Dodiku

    Volivci bodo 25. oktobra odgovarjali na vprašanje, ali »podpirajo odločitve neizvoljenega tujca Christiana Schmidta in sodbe neustavnega Sodišča BiH«.
    23. 8. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Norvežani na tnalu

    Goljufivca v smučarsko-skakalni aferi o dresih sta ušla hujši kazni

    Trije norveški uradniki v smučarskih skokih in dva športnika so bili obtoženi kršitev etičnega kodeksa Mednarodne smučarske zveze.
    23. 8. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Incident v slačilnici

    Odraščal je na ulici, a tako brutalnega gostilniškega pretepa še ni videl

    Boksarski dsvoboj med nogometašema Marseilla Adrienom Rabiotom in Jonathanom Rowejom je osupnil tudi trenerja Roberta De Zerbija.
    23. 8. 2025 | 13:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Splošna plovba Portorož

    Plovba skozi davčni pekel, predaleč od davčne oaze

    Kako je Slovenija po nemarnem izgubila svojega ladjarja? Peter Döhle je podjetje poslal v likvidacijo.
    23. 8. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Norvežani na tnalu

    Goljufivca v smučarsko-skakalni aferi o dresih sta ušla hujši kazni

    Trije norveški uradniki v smučarskih skokih in dva športnika so bili obtoženi kršitev etičnega kodeksa Mednarodne smučarske zveze.
    23. 8. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Incident v slačilnici

    Odraščal je na ulici, a tako brutalnega gostilniškega pretepa še ni videl

    Boksarski dsvoboj med nogometašema Marseilla Adrienom Rabiotom in Jonathanom Rowejom je osupnil tudi trenerja Roberta De Zerbija.
    23. 8. 2025 | 13:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Splošna plovba Portorož

    Plovba skozi davčni pekel, predaleč od davčne oaze

    Kako je Slovenija po nemarnem izgubila svojega ladjarja? Peter Döhle je podjetje poslal v likvidacijo.
    23. 8. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo