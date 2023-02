Odšel legendarni Ćiro, ponosni "šovmen" iz Travnika

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je bil preminuli nogometni strokovnjak povsod tako spoštovan? Kakšno je bilo njegovo otroštvo, kateri so bili najbolj vidni uspehi, kakšen odnos je ohranjal do prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana? Kako se je znašel v Murski Soboti in kaj je sporočil Sloveniji v Mariboru glede Matjaža Keka? Sploh pa je bila posebna njegova zmaga proti Slovencem na smučeh ...