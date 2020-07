Odziv slovenskih medijev: po rokometni še celjska nogometna trdnjava

Veličastna nogometna trdnjava

Dušan Kosić se je takoj po tekmi znašel na rokah igralcev Celja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



NK Celje čestitali tudi rokometaši in NK Maribor

Tudi mariborski nogometaši so čestitali Celjanom. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Slovenski tiskani in drugi mediji so se poklonili zgodovinskemu naslovu Celjanov , ki so si v svojem stoletnem obstoju kluba prvič pokorili konkurenco slovenskega nogometa. V 29. sezoni državnega prvenstva so presenetili oba favorita ter po remiju na odločilni tekmi proti Olimpiji (2 : 2) končali pred drugim Mariborom in tretjo Olimpijo ter si priigrali boj za ligo prvakov Mediji so temu primerno pospremili Celjane. V Delu smo zapisali, da je v knežjem mestu zdaj tudi veličastna nogometna trdnjava. Pred tem je največ ekipnega šampionskega leska mestu dalo predvsem rokometno moštvo.Pri Delu smo Celjanom že predstavili pot do morebitnega novega velikega mejnika v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer se bodo kakopak merili prvič in poskušali od 18. ali 19. avgusta naprej kovati pot do skupinskega dela evropske elite. Delo je na naslovnici napisalo Celje na slovenskem nogometnem vrhu. Kolegi s tiska so poudarili, da je bila edina lepotna napaka odločilne tekme ta, da je bilo zaradi ukrepov v boju proti novemu koronavirusu na tribunah le 500 ljudi.Pri Dnevniku so na naslovnici zapisali Celje letošnji senzacionalni prvak. V tekstih pa so pozdravili dramo za konec prvenstva in prvi, zgodovinski naslov Celjanov. Športni časopis Ekipa SN je na naslovnici celjski naslov povzel z eno besedo: Zgodovinsko. V notranjosti časopisa pa so zapisali pomenljiv naslov Nogometni bogovi na koncu podali pravično sodbo. V tekstu so okronali novega kralja slovenskih zelenic. Pred tem so z reportažo pričarali tudi navijaško vzdušje v Celju, ki ga je nekoliko zmotil le dež. Večer se je Celjanom v celoti posvetil na spletu, kjer so navijače kluba pozvali, naj rajajo ob zgodovinskem večeru v knežjem mestu. Dodali so, da Celje zdaj ni več le rokometno mesto.Vsi mediji so družno poudarili moč celjskega kolektiva, ki se je na koncu izkazala tudi pri izboru najboljših nogometašev po glasovanju Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije. Celjani so namreč pobrali vse lovorike na čelu z naj igralcem sezoneter naj mladim nogometašem. V idealni enajsterici so bili štirje predstavniki Celja, najboljši trener pa je postalNa družbenih omrežjih in na spletu so prevladovale čestitke Celjanom za osvojeni naslov. Pri NK Celje so pri tem posebej omenili še veliki jubilej kluba – »sto let smo čakali, danes smo dočakali«.so Celjanom čestitali za prvo mesto, Olimpiji pa za bronasto medaljo, potem ko so vijoličasti zaradi boljšega medsebojnega izkupička zasedli končno drugo mesto. Čestitke so sicer deževale z vseh strani, pridružili pa so se jim še preostali klubi Prve lige Telekom Slovenije. Celjanom se je poklonilo tudi rokometno moštvo