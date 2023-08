Ognjen je pod Alpami žarel zgolj eno sezono

V nadaljevanju preberite

Ognjen Mudrinski je precej pozno okrepil napad nogometašev Maribora, tako da je prvo prvenstveno tekmo odigral šele v 8. kolu. Hitro se je ujel s trenerjem Simonom Rožmanom in novimi soigralci ter začel tresti mreže nasprotnikov. »Škoda, da sem prišel pozno. Če bi z novim moštvom opravil priprave, bi bil moj učinek gotovo boljši,« pravi sogovornik, ki z dekletom in enoletnim sinkom v Beogradu med redno individualno vadbo z zasebnim trenerjem čaka na nov klubski izziv.

»V Maribor sem prišel na željo trenerja Simona Rožmana, ki me je spoznal v hrvaški ligi, v kateri je bil trener Rijeke, jaz pa sem igral za Gorico. S športnim direktorjem Markom Šulerjem smo se hitro dogovorili za sodelovanje. Maribor sem poznal od prej po pripovedovanjih kolegov, s Čukaričkim pa smo dvakrat bili tudi na pripravah na Pohorju. Zavedal sem se, da prihajam v nogometno mesto in odlično organiziran klub. Imeli smo zares kakovostno ekipo, najboljšo v tisti sezoni, ustvarili pa smo tudi odlično ozračje. Navijači so nas podpirali v dobrem in slabem. Prelepo sem se imel v Mariboru, pa še rezultati so bili odlični,« se spominja Mudrinski, ki se je moral hitro posloviti od Rožmana.