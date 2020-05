Ogorčenje na Škotskem, Nizozemskem in v Belgiji

Ljubljana – Na Škotskem, Nizozemskem in v Belgiji vlada veliko nezadovoljstvo, ker so nogometne zveze dokončno prekinile državna prvenstva zaradi pandemije novega koronavirusa. Ta odločitev ni pogodu predvsem klubom, ki se borijo za nastop v Evropi, in tistim, ki se borijo za napredovanje v elitne nacionalne lige.



Nizozemska nogometna zveza je prva v Evropi dokončno prekinila državno prvenstvo, tako da letos ne bo znan prvak, prav tako ne bo izpadanja v nižjo in napredovanja v višjo ligo. Na to odločitev sta pristala Ajax in AZ Alkmaar, ki ju je na vrhu lestvice ločila le razlika v golih, medtem ko s tem ni zadovoljen šestouvrščeni Utrecht, ki je ostal brez možnosti nastopanja na evropski sceni. Utrecht bi moral igrati tudi v finalu nizozemskega pokala proti Feyenoordu. »Odpoved finala je največji škandal v zgodovini nizozemskega nogometa,« je besnel Henk de Jong, trener Utrechta. Ob tem je lastnik kluba Frans van Seumeren napovedal tožbo.



Nad to odločitvijo se gotovo ne bosta pritoževala ADO Den Haag in RKC Walwijk, ki bosta vsaj še eno sezono del elitne druščine. Je pa to dejanje razburilo vodilna kluba druge lige Cambuur Leuwaarden in De Graafschap, ki sta že napovedala tožbo proti zvezi in si obetata visoko odškodnino. Vendar so številni strokovnjaki prepričani, da tožbe najverjetneje ne bodo uspešne.

Rangers proti

V Belgiji bo dokončna odločitev, kaj bo s prvenstvom, padla 4. maja, a je med klubi že zdaj veliko nezadovoljstva. Antwerpen je tako napovedal izstop iz lige, če ne bo finalne pokalne tekme. Ob morebitni zmagi v finalu proti Bruggeu bi si klub iz Antwerpna namreč že zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige.



Škotska nogometna zveza pa je na glasovanje dala predlog o prekinitvi prvenstva in razglasitvi prvaka, ki je bil po nekaj zapletih podprt; za podporo je bila potrebna 80-odstotna večina. Je pa proti glasoval škotski velikan Rangers, ki sicer za Celticom zaostaja za velikih 13 točk, a boja ne želi predati za zeleno mizo.