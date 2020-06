Slovensko nogometno prvenstvo bo ogrelo svoje privržence tudi danes. Sobota pripada tekmam v Sežani, kjer bodo gostovali razigrani Ljubljančani, in Kidričevem, kjer je na sporedu štajerski derbi med Aluminijem in Celjem. Uvod v 30. kolo 1. SNL (od 36) je v petek pripadel Triglavu, ki je z zmago v Velenju dodatno zaostril boj za obstanek v ligi, vrhunec konca tedna pa bo jutri zvečer v Ljubljani, kjer se bosta v največjem slovenskem derbiju merila vodilna Olimpija in Maribor.